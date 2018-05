Terremoti - l'Italia come il Giappone : sismometri installati in mare : Terremoti, l'Italia come il Giappone: sismometri installati in mare Attrezzatura e tecnologie necessarie per rilevare e studiare i fenomeni geologici saranno montati vicino alle piattaforme petrolifere. Forniranno dati anche sui fondali marini Parole chiave: ...

Terremoti e monitoraggio della sismicità : l’Italia avrà i primi sismometri in mare : E’ stato siglato oggi un accordo tecnico e scientifico tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche del MISE e l’Associazione Mineraria italiana. Obiettivo dell’accordo è avviare una cooperazione scientifica tra le Parti che consenta non solo di ampliare la conoscenza dell’offshore italiano, ma anche di incrementare l’efficacia ...

Terremoti Centro Italia : numerose scosse di terremoto nel Maceratese : numerose scosse di terremoto sono state registrate nel Maceratese tra ieri e oggi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Dalla mezzanotte sono stati 5 gli eventi, di magnitudo tra 2 e 2.5, con epiCentro vicino ai comuni di Monte Cavallo e Pieve Torina e Muccia ed ipoCentro tra 8 e 10 km. Ieri erano state una quindicina le scosse in provincia di Macerata: le più forti sono state quella di magnitudo 3.2 delle ore 21:21 e quella ...

Gli studi di Microzonazione Sismica nei territori colpiti dai Terremoti di 2016 e 2017 al Centro Italia : Il prossimo venerdì 4 maggio dalle ore 9 alle 14 si terrà, presso la Sala Convegni della sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (P.le Aldo Moro 7, Roma), una giornata di presentazione delle attività svolte dal Centro per la Microzonazione Sismica (CentroMS) coordinato dal CNR a supporto delle zone colpite dal sisma due anni fa.Quando avviene un terremoto, la conformazione del territorio e le condizioni geologiche locali possono ...

Terremoti - una delegazione di esperti giapponesi in Abruzzo per scoprire le tecniche italiane anti calamità : In Abruzzo per conoscere le tecniche organizzative e operative per affrontare le emergenze nelle situazioni di catastrofiche naturali e in particolare in caso di terremoto. E’ quanto vuole apprendere una delegazione composta da 16 professionisti provenienti da tutto il Giappone in visita in questi giorni nella nostra regione su mandato del governo del Sol Levante. Dopo aver avuto modo di visitare la centrale operativa della Protezione ...

Crispiano - Taranto - - La mostra 'Terremoti d'Italia' inaugurata dal capo della Protezione Civile Borrelli : L'inaugurazione ha anche aperto la Settimana della Scienza, sette giorni di laboratori didattico-scientifici resi possibili grazie alla collaborazione con le scuole e alcune associazioni locali. I ...

Terremoti a parte - c'è un vuoto di attenzione per l'Italia centrale : Roma. I Sinkholes sono enormi crateri che s'aprono in strada perché il terreno sottostante cede di schianto. Finora la Capitale ha sperimentato il fenomeno per quarantaquattro volte, complice il ...

Terremoti Centro Italia : lievi scosse nella notte in Abruzzo e Marche : Due scosse di terremoto con magnitudo superiore a 2 sono state rilevate dall’Ingv nella notte in Abruzzo e nelle Marche. Il primo evento, magnitudo 2.2, si è verificato alle 00:41 nella zona di Campotosto (Aq), mentre alle 03:22 la terra ha tremato nelle Marche, dove si è registrato un sisma magnitudo 2.4, nella zona di Pieve Torina, in provincia di Macerata. L'articolo Terremoti Centro Italia: lievi scosse nella notte in Abruzzo e Marche ...

Terremoti - la profezia : il 28 aprile un sisma distruggerà una città italiana Video : Si avvicina sempre di più il giorno in cui dovrebbero avvenire, secondo una #profezia che sta diventando virale sul web, tre fortissimi Terremoti in tre diverse citta', di cui una in Italia e in particolare in Campania. A proclamare tali messaggi, a suo dire divini, è una profetessa di origini brasiliane, Gustan Luciane Johansson, che è convinta di aver saputo direttamente da Dio dell’imminente catastrofe. Secondo tali messaggi il Signore le ...

Terremoti Centro Italia : ancora lievi scosse nel Maceratese : Si continuano a registrare scosse di terremoto nel Maceratese: dalla mezzanotte sono stati 6 gli eventi (con magnitudo seperiore a 2) registrati dall’Ingv. Alle 08:18 si è verificata una scossa magnitudo 2.5 e di seguito, alle 09:46 e alle 09:48, due scosse magnitudo 2. A seguito del terremoto magnitudo 4.6 del 10 aprile con epiCentro a Muccia, proseguono gli accertamenti della guardia di finanza sui casi di pensili crollati registrati in ...

Terremoti in Centro Italia - Amato (INGV) : coinvolte le stesse faglie del 24 agosto 2016 - “da ottobre 2016 a oggi oltre 86 mila scosse” : 1/7 ...

Terremoti Centro Italia - il sindaco di Pieve Torina : “Situazione drammatica - siamo tornati al 2016” : “La situazione è drammatica. Stiamo evacuando tre famiglie e siamo di nuovo proiettati in quella che era la situazione dell’agosto 2016“: lo ha dichiarato Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina, intervistato da RaiNews24. “La gente è preoccupata e allo stremo, abbiamo chiuso le scuole precauzionalmente, il problema non sono le strutture portanti ma quelle accessorie. Vanno fatte verifiche prima di far rientrare i ...