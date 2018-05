Terremoti e monitoraggio della sismicità | l’Italia avrà i primi sismometri in mare

meteoweb.eu

(Di venerdì 4 maggio 2018) E’ stato siglato oggi un accordo tecnico e scientifico tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche del MISE e l’Associazione Mineraria italiana. Obiettivo dell’accordo è avviare una cooperazione scientifica tra le Parti che consenta non solo di ampliare la conoscenza dell’offshore italiano, ma anche di incrementare l’efficacia dell’INGV nelle sue attività die sorveglianza, in particolare, a tutela dell’intero territorio nazionale. In particolare le attività previste sono: lo scambio di dati inerenti il bacino marittimo, come i dati sismici e GPS (Global Positioning System), acquisiti da strumentazione istallata su piattaforme offshore; l’installazione di stazioni multi-parametriche finalizzate allo studio dei rischi naturali offshore; la ...