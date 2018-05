Terna | 5 | 3 miliardi di investimenti in opere infrastrutturali

Terna investe in Italia 5 - 3 miliardi in 5 anni : Reti digitali, green e connesse all'Europa per un sistema energetico integrato. La 'nuova' Terna targata Luigi Ferraris si è presentata ieri a Milano con il piano a cinque anni che punta 5,3 miliardi ...

Terna - 5 - 3 miliardi di investimenti in Italia in 5 anni : Terna prevede 5,3 miliardi di euro di investimenti in Italia , in aumento di oltre il 30% rispetto al piano precedente. Di questi, circa 2,8 miliardi di euro sono relativi allo sviluppo della rete ...