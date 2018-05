Tenoha il ristorante e lifestyle store giapponese da non perdere a Milano

vanityfair

: Reporter Gourmet (Blog) Tenoha: il concept store Giapponese a Milano Reporter Gourmet (Blog) Il ristorante e la caf… - Murogiapponese : Reporter Gourmet (Blog) Tenoha: il concept store Giapponese a Milano Reporter Gourmet (Blog) Il ristorante e la caf… - ElleDecorItaly : Il primo spazio polifunzionale dedicato al lifestyle e alla cultura del Sol Levante -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Se la Cina sta colonizzando il mondo, il Giappone è protagonista a. Lo dimostra l’ultimo grande investimento nipponico nella capitale meneghina, l’apertura di, il sofisticatissimotutto Made in Japan: 2.500mq in Via Vigevano, a due passi dai Navigli, in una zona già popolata da numerosi locali in stile. Un luogo ideato per portare il meglio di Tokyo a, dove trovano spazio une un bar, un’area di co-working, un locale pop up per eventi e un negozio di design. «In termini di successo aziendale penso che un progetto come questo sarebbe andato molto bene anche a Parigi, tuttavia amo l’Italia e per questo ho deciso di aprire qui» spiega Hiroshi Sato, CEO di Sayu la società che ha realizzatoe che è attiva anche nell’importazione dell’agroalimentare italiano di qualità in Giappone. «Penso chesia la città ...