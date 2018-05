Tennista Wozniacki tifosa del Liverpool | “spero vinca con il Real Madrid”

calcioweb.eu

: Caroline Wozniacki: la sexy tennista che fa impazzire Instagram - taboooz_gossip : Caroline Wozniacki: la sexy tennista che fa impazzire Instagram - taboooz_gossip : Caroline Wozniacki: la sexy tennista che fa impazzire Instagram -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Ladanese Caroline, numero due della classifica mondiale, non ha mai nascosto il suo tifo per iled è fiduciosa che la squadra di Klopp possa vincere a sorpresa la finale di Champions League calcio contro ilMadrid. “Spero che illa Champions, ma ho molto rispetto per ilMadrid. Sono sicura che sarà una grande finale”, ha detto lain un’intervista con l’agenzia dpa e un giornale spagnolo a Madrid.Madrid si incontreranno il 26 maggio nella finale di Champions League. L’incontro si terrà allo Stadio Olimpico di Kiev e, anche se gli piacerebbe, lanon sarà in grado di vederla dal vivo perché in quella settimana inizia il Roland Garros. La 27enne campionessa, che ha vinto quest’anno gli Australia Open, ha detto che il suo giocatore preferito è attualmente Mohamed ...