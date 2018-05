Tennis | Giorgi manca la finale a Praga | Fabbiano fuori ai quarti a Istanbul

Tennis - WTA Praga 2018 : niente finale per Camila Giorgi. L’azzurra sconfitta in tre set da Mihaela Buzarnescu : sconfitta con tanti rimpianti per Camila Giorgi nella semifinale del torneo WTA di Praga. Sulla terra rossa ceca la 26enne di Macerata cede in tre set alla rumena Mihaela Buzarnescu, numero 37 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 5-7 dopo una battaglia di quasi due ore e mezzo di gioco. Partenza sprint di Giorgi, che strappa il servizio nel secondo game alla rumena e si porta a condurre per 2-0. L’azzurra, però, ha un ...

Tennis : Giorgi in semifinale a Praga : ANSA, - ROMA, 3 MAG - Prima semifinale sulla terra battuta per Camila Giorgi: l'azzurra si è infatti qualificata per il penultimo atto del torneo di Praga. La 26enne di Macerata ha liquidato per 6-2 6-...

Tennis - WTA Praga 2018 : Camila Giorgi domina Samantha Stosur e vola in semifinale : Prima semifinale della carriera su terra rossa per Camila Giorgi. Nel torneo WTA di Praga la Tennista marchigiana ha sconfitto in due set l’australiana Samantha Stosur, numero 57 del mondo (una posizione sopra l’azzurra), con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e ventidue minuti di gioco. Un’ottima prestazione per Camila, che ha confermato di essere in grande forma questa settimana, mostrando anche ottime letture nella ...

Tennis - Praga Open : la Giorgi vola ai quarti : ROMA - Camila Giorgi ha centrato l'ingresso nei quarti di finale del ' J&T Banka Prague Open 2018 ', torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sulla terra rossa ...

Tennis - WTA Praga 2018 : Camila Giorgia si sbarazza di Tamara Korpatsch e approda ai quarti di finale : Camila Giorgi vola ai quarti di finale del torneo di Praga. La Tennista marchigiana si è sbarazzata in due set, 6-4 6-2, della tedesca Tamara Korpatsch, eguagliando il risultato dello scorso anno (quando si arrese poi ai quarti a Mona Barthel). L’avversaria di oggi si è rivelata non all’altezza di Camila, che non ha avuto difficoltà a far sua la partita. Netta la differenza di livello con la numero 151 del mondo, entrata in tabellone ...

Tennis - WTA Praga 2018 : Camila Giorgi piega Barbora Strycova in tre set. L’azzurra conquista gli ottavi di finale : Camila Giorgi risponde presente nel WTA di Praga. L’azzurra ha sconfitto la ceca, n.26 del mondo, Barbora Strycova (n.26 del mondo e testa si serie n.5 del torneo) con il punteggio di 6-0 2-6 6-2 in 1 ora e 54 minuti di partita. Un match altalenante nel quale la marchigiana è riuscita a spuntarla forte del suo Tennis sempre molto aggressivo, seppur a volte decisamente falloso. Grazie a questo risultato l’italiana si qualifica per gli ...

Tennis - Ranking WTA (30 aprile) : Simona Halep sempre prima. Camila Giorgi numero uno azzurra : Tutto invariato questa settimana nella top ten del Ranking WTA. Al comando c’è sempre Simona Halep davanti alla danese Caroline Wozniacki e alla spagnola Garbine Muguruza. Camila Giorgi resta la numero uno d’Italia in 58esima posizione. Tra le prime cento c’è anche Sara Errani, che recupera quattro posizioni rispetto alla scorsa settimana. Il Ranking WTA aggiornato al 30 Aprile RANK MOVE COUNTRY PLAYER AGE POINTS TOURN ...

Tennis - Giorgi fuori a Lugano. Karlovic batte Kyrgios - è in semifinale a Houston : 88 del mondo ha battuto l'australiano Nick Kyrgios , n. 24 del ranking, nei quarti del torneo di Houston ed è diventato uno dei meno giovani nelle semifinale di un torneo Atp, davanti ha Connors, che ...

Tennis - WTA Lugano 2018 : Camila Giorgi eliminata ai quarti dalla bielorussa Sabalenka : Finisce ai quarti di finale il cammino di Camila Giorgi nel torneo WTA di Lugano. La 26enne di Macerata è stata sconfitta in due set dalla bielorussa Aryna Sabalenka, numero 61 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-0 dopo poco più di un’ora di gioco. Sabalenka scappa subito ad inizio primo set sul 3-0, complice anche un doppio fallo di Giorgi sulla palla break nel secondo game. Un break decisivo perché la bielorussa non concede ...

Tennis - Wta Lugano : Giorgi ai quarti : ROMA - Camila Giorgi ha centrato l'ingresso nei quarti di finale del ' Samsung Open ', nuovo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sulla terra rossa di Lugano , in ...

Tennis - Wta Lugano : Giorgi avanza ai quarti : TORINO - Camila Giorgi ha centrato l'ingresso nei quarti di finale del ' Samsung Open ', neo nato Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sulla terra rossa di Lugano , in ...

Tennis - WTA Lugano 2018 : Camila Giorgi strapazza la belga Alison Van Uytvanck e passa ai quarti : Ottime notizie da Lugano: non solo la pioggia ha finalmente dato una tregua permettendo la ripresa del torneo WTA International di Tennis, ma, soprattutto, la nostra Camila Giorgi ha strapazzato la belga Alison Van Uytvanck, nel match sospeso ieri per pioggia dopo 21′, passando al prossimo turno. Il punteggio finale recita 6-2 6-1 in 70′ di gioco. Ai quarti l’azzurra sfiderà la bielorussa Aryna Sabalenka. Ieri, dopo i primi ...

Tennis - Wta : Lugano - Camila Giorgi batte Kristyna Pliskova 6-3 6-2 : La meno forte delle Pliskova, numero 70 al mondo , con best ranking al 35, ha potuto solo fare da comparsa di fronte a una Giorgi in giornata positiva, aiutata pure dagli errori gratuiti della sua ...

Tennis - Wta Lugano : esordio vincente per la Giorgi : TORINO - Dopo 24 ore di ritardo a causa della pioggia, esordio positivo per Camila Giorgi nel ' Samsung Open ', neo nato Wta International in corso sulla terra rossa di Lugano , in Svizzera , nel ...