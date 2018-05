Tempesta di sabbia e piogge torrenziali in India | 150 morti | prosegue l’allerta nel Paese

India - Tempesta di pioggia e sabbia nel nord del paese. Almeno 90 morti e 160 feriti : Gli Stati più colpiti sono stati Uttar Pradesh, Rajasthan e Punjab, raggiunti da venti che soffiavano a oltre 130 chilometri orari.Continua a leggere

India - Tempesta di pioggia e sabbia nel nord del paese. Almeno 90 morti e 160 feriti : India, tempesta di pioggia e sabbia nel nord del paese. Almeno 90 morti e 160 feriti Gli Stati più colpiti sono stati Uttar Pradesh, Rajasthan e Punjab, raggiunti da venti che soffiavano a oltre 130 chilometri orari.Continua a leggere Gli Stati più colpiti sono stati Uttar Pradesh, Rajasthan e Punjab, raggiunti da venti che soffiavano […]

Violenta Tempesta di sabbia e piogge torrenziali - India devastata : almeno 143 morti [GALLERY] : 1/10 ...

Tempesta di sabbia in India : 90 morti/ Video - raffiche di vento a 130 km/h : colpita la città del Taj Mahal : Violentissima Tempesta di vento in diverse regioni dell'India, le vittime al momento sarebbero circa 90 ma nelle prossime 48 ore sono attese nuove tempeste(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 18:30:00 GMT)

INDIA - Tempesta DI SABBIA E PIOGGIA/ Almeno 90 persone uccise per il crollo di case e piloni dell'elettricità : Violentissima TEMPESTA di vento in diverse regioni dell'INDIA, le vittime al momento sarebbero circa 90 ma nelle prossime 48 ore sono attese nuove tempeste(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:24:00 GMT)

Maltempo - India devastata da una violenta Tempesta di sabbia e piogge torrenziali : oltre 100 morti - circa 143 feriti [GALLERY] : 1/10 ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora : Tempesta in India - grandine e sabbia. Premier Modi “90 morti e 150 feriti” : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: India, tempesta di sabbia, pioggia e grandine nel nord del Paese, semidistrutta Agra. Modi, "90 morti e centinaia di feriti" (3 maggio 2018)(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 14:30:00 GMT)

India - almeno 90 morti per una Tempesta di pioggia e sabbia - : L'evento si è abbattuto il 2 maggio nel Nord del Paese, negli Stati di Uttar Pradesh e Rajasthan, sradicando alberi e abbattendo intere abitazioni. Il primo ministro Narendra Modi ha espresso le sue ...

India - Tempesta di sabbia e grandine : oltre 90 morti in due stati : Una tempesta di pioggia, grandine e sabbia ha causato ieri oltre 90 morti negli stati Indiani di Uttar Pradesh e Rajasthan e gravi danni a edifici ed infrastrutture. Secondo la Protezione civile Indiana, che sta ancora verificando l’entità dei danni causati dall’ondata di maltempo. Breve ma molto intensa la tempesta, che ha divelto alberi e danneggiato tetti delle case, ha interessato Agra, ma anche la capitale, New Delhi, dove però non si sono ...

Spaventosa Tempesta di sabbia - tetti divelti dalle raffiche di vento : decine di morti | Video : È di almeno 80 morti il bilancio di una violenta tempesta di pioggia e sabbia che ha devastato ieri gli stati dell'Uttar Pradesh e del Rajasthan, in India. Almeno 143 le persone rimaste ferite, secondo fonti ufficiali. La...

India : devastante Tempesta di sabbia nel Nord del Paese - almeno 80 morti : Piogge torrenziali e una violenta tempesta di sabbia hanno devastato ieri l’Uttar Pradesh e in Rajasthan, in India, provocando la morte di almeno 80 persone e circa 143 feriti: lo riferiscono fonti ufficiali, secondo cui solo nella località di Agra ci sono stati 36 morti confermati. “Altre due persone sono decedute a Saharanpur, una a Bareilly, Rampur, Muradabad“, ha spiegato un alto funzionario del governo locale. Nel ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora India : Tempesta sabbia e pioggia - 70 morti e nord semidistrutto (3 maggio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: India, tempesta di sabbia, pioggia e grandine nel nord del Paese, semidistrutta Agra. 70 morti e centinaia di feriti (3 maggio 2018)(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 10:56:00 GMT)

India - oltre 70 morti per Tempesta pioggia e sabbia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Potente Tempesta di sabbia porta morte e distruzione nel nord dell'India : decine di vittime : Gli stati dell'Uttar Pradesh e del Rajasthan sono stati i più colpiti, con 46 e 31 morti rispettivamente. La maggior parte delle vittime sono decedute dopo la caduta di alberi o muri che hanno ceduto per i forti venti