Telegram vieta i dati di 200 milioni di utenti e mette in crisi le superpotenze

(Di venerdì 4 maggio 2018) Promessa mantenuta., dalla sua nascita, anch'essa incerta, ha protetto glie i rispettividagli occhi indiscreti dei servizi di intelligence dei Paesi in cui ha fatto breccia. Divenuta una delle applicazioni di messaggistica istantanea più popolari al mondo è oramai il tallone di Achille di alcune organizzazioni governative che non riescono a disfarsene. Eludere però le amministrazioni governative costa caro e non aver superato "l'esame ufficiale" ha comportato non poche conseguenze.Gli organi di controllo hanno le loro ragioni se si pensa al fatto che negli ultimi anni lo stato islamico ha usatoper organizzare complotti terroristici, diffondere propaganda e rivendicare la responsabilità degli attacchi.Ora, forti dei una motivazione targata "sicurezza nazionale", i governi di Iran e Russia stanno promuovendo tentativi per ...