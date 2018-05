Telecom Italia | Eliott vince la battaglia sul cda ma liquidare Bollorè costa caro La

Telecom Italia - la Cassa Depositi e Prestiti decisiva nel consegnare il timone agli amici di Fininvest : Il fondo Elliott conquista il timone di Telecom Italia. Con il 49,8% dei voti gli attivisti vicini a Fininvest hanno surclassato i francesi di Vivendi in assemblea di Tim consegnando il consiglio di amministrazione alla lista capitanata da Fulvio Conti. Battuta, per poco, la lista di Vivendi, che ha preso il 47,18% dei voti. Gli astenuti sono stati il 2,38%. In cda entrano quindi i nomi della lista Elliott: oltre all’ex numero uno ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Ferrari a +7 - 2% - Telecom Italia a +2% (4 maggio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi attende diversi dati macroeconomici. Quelli più interessanti sono in arrivo dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:46:00 GMT)

Telecom ITALIA/ Elliott dà supporto al piano di Genish per Tim e vede possibilità di dividendo : TELECOM ITALIA, il fondo Elliott esprime sostegno ad Amos Genish e al suo piano su Tim. Si avvicina lo scontro con Vivendi nell'assemblea in programma tra pochi giorni(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:21:00 GMT)

Sawiris : cede investimenti Telecom in Italia : Il miliardario egiziano Naguib Sawiris ha detto che progetta di ritirarsi completamente dagli investimenti nelle telecomunicazioni anche in Italia,...

Telecom Italia - l’uomo di Bollorè entra in cda ma Vivendi perde la partita sul collegio sindacale : Mentre Vincent Bolloré affronta a Nanterre i guai giudiziari del suo gruppo, a Milano incassa una magra consolazione in Telecom Italia con l’ok al bilancio 2017 e la nomina del manager di fiducia Amos Genish ai vertici dell’ex monopolista. Una notizia che arriva proprio mentre Mediaset festeggia il ritorno all’utile. Tre storie, quella di Vivendi, di Telecom e di Mediaset, unite da un unico filo rosso: la guerra per il ...

TIM/ Vivendi vince il ricorso. Elliott : democrazia rimandata in Telecom Italia : Tim, accolto il ricorso di Vivendi. Il Fondo Elliott ora dovrà attendere l'assemblea degli azionisti di Telecom Italia in programma il 4 maggio dove si voterà il nuovo cda(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:44:00 GMT)

Telecom Italia - Buzzi e Ubi Banca salvano Piazza Affari : Mario Draghi assicura che l'economia è cresciuta in modo "robusto' e ciò si è tradotto in 'notevoli miglioramenti del mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione è sceso ai minimi dal 2008'. Il ...

Vivendi-Elliott - guerra su Telecom Italia/ Nava (Consob) : vicenda Tim fondamentale per nostri mercati : Telecom Italia, Elliott e Vivendi in guerra per Tim. In vista dell'assemblea continuano le dichiarazioni delle due parti. Interviene anche Mario Nava, Presidente della Consob(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 10:41:00 GMT)

Elliott vs Vivendi per Tim/ Il fondo Usa : è tempo di cambiare in Telecom Italia : Telecom Italia, Genish parla del fondo Elliott e dello scontro che può essere dannoso per Tim. Il Ceo della società parla anche della rete e dei rapporti con il Governo(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:47:00 GMT)