TEDxPadova | alla ricerca dei limiti etici dell’innovazione | “ci interrogheremo sulla

meteoweb.eu

: Conferenza stampa TEDXPadova 2018! Che l' #Hybris sia con noi!!!!!!! Vi aspettiamo il 19 Maggio alla Fiera di Padov… - GiuliaGranzotto : Conferenza stampa TEDXPadova 2018! Che l' #Hybris sia con noi!!!!!!! Vi aspettiamo il 19 Maggio alla Fiera di Padov… - TEDxPadova : RT @IgersPadova: È con grande piacere che igerspadova rinnova la sua partnership con @tedxpadova: ormai giunto alla quinta edizione! Il te… - IgersPadova : È con grande piacere che igerspadova rinnova la sua partnership con @tedxpadova: ormai giunto alla quinta edizione!… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Raphael Gualazzi richiama la musica, i suoi brani. Manuela Di Centa, invece, neve, fatica e medaglie d’oro olimpiche. Pensando a Umberto Pelizzari si trattiene il fiato, come faceva lui per i suoi record mondiali di apnea. Con Andrea Pennacchi si sale sul palco, a teatro. Mentre Alessandro Cecchi Paone sposta il focus in uno studio televisivo. Eppure c’è un filo conduttore che li unisce: la voglia di parlare di innovazione. A metterli insieme anche un luogo, o meglio un evento: sono infatti alcuni dei protagonisti della quinta edizione di. Appuntamento sabato 19 maggio nel padiglione 11 della Fiera della città del Santo (via Tommaseo 59). Una giornata che ha come tema l’«hybris», termine greco che indica la superbia, la tracotanza di chi sfida gli dei. E anche chi pensa quotidianamente a costruire il mondo del futuro (migliore di quello del presente) non può che porsi una ...