Tcl serie P6 | per un tv 4K hdr bastano 399 euro

(Di venerdì 4 maggio 2018) L’offerta di tv della cinese Tcl si amplia con quattro nuovi modelli dotati di panneli 4K e look elegante; sono i gadget delleP66 e P64, dei quali il produttore cinese ha annunciato in queste ore l’arrivo anche in Italia. Presentati all’inizio dell’anno a Las Vegas e lanciati a livellopeo solo poche settimane fa i tv avranno dunque una commercializzazione anche nel nostro paese, dove competeranno con gli avversari sfruttando la carta di un rapporto qualità-prezzo particolarmente interessante. I tv dellaP66 vantano diagonali da 50, 55 e 65 pollici, sono tutti basati su pannelli lcd 4K e uniscono un occhio per il design a prezzi più abbordabili della media. Spessi appena 9 millimetri, sono protetti da una scocca monoblocco metallica che racchiude lo schermo in una cornice da 4,8 millimetri di larghezza. Non solo: la retroilluminazione a led con ...