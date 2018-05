Targa Florio | Campedelli al comando

Peugeot Competition Top alla Targa Florio : Dopo il “turno di riposo” del Sanremo, tornano in scena al Targa Florio i protagonisti della serie principale del Peugeot Competition, il TOP 208, con l’obiettivo di conquistare il posto da pilota ufficiale junior Peugeot Italia 2019 che la Casa del Leone mette in palio. Secondo pronostici, nel primo appuntamento al Ciocco a emergere sono […] L'articolo Peugeot Competition Top alla Targa Florio sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Targa Florio I driver ACI Team Italia Pollara e Ciuffi all'appuntamento con la storia : La prova spettacolo "Blutec" sarà trasmessa da Rai Sport in leggera differita, mentre foto, video e dirette streaming sono previsti sono disponibili su www.Targa-Florio.it e www.acisport.it . Sabato ...

ŠKODA all'attacco della 102° Targa Florio : La Targa Florio è la gara più vecchia al mondo e probabilmente una delle più difficili. Strade molto veloci, sconnesse e scivolose, con il caldo che spesso ha reso impegnativo lo sforzo dei piloti e difficile la scelta dei pneumatici più performanti. Dopo il podio a Sanremo, ŠKODA, Umberto Scandola e Guido D'Amore puntano in

Sicilia : c'è la 'Targa Florio' - chiude tratto autostrada A19 : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Anas rende noto che lo svincolo “Agglomerato Industriale” sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” rimarrà chiuso in entrambe le direzioni dalle ore 14 all’una di notte, per il passaggio della manifestazione automobilistica “Targa Florio” lungo la viabilità secondaria limi

Targa Florio "E' un motivo d'orgoglio per la Sicilia" start domani venerdì 4 maggio da Palermo e subito la prova Spettacolo "Blutec" : ... Galioto su Lancia Fulvia, Gentiluomo su Alfa Romeo GT e Giaconia di Migaido su Porsche 356, Proprio la prova Spettacolo "Blutec" sarà trasmessa da RAI Sport in leggera differita, mentre speciali ...

Rally Targa Florio - si accendono i motori della 102esima edizione : Si accendono i motori della 102esima edizione del Rally Targa Florio. Fino al 5 maggio in Sicilia si corre la gara automobilistica più antica del mondo, la 'Cursa'. Questa sarà il terzo round del Campionato Italiano Rally , Cir, , Campionato Italiano due

Sicilia : conto alla rovescia per la Targa Florio - in gara oltre 120 auto : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - conto alla rovescia per la 102^ edizione della Targa Florio, organizzata da AC Palermo ed automobile Club d’Italia. oltre 120 le auto in gara, per una competizione che vedrà al via i migliori protagonisti del Campionato Italiano Rally, di cui è 3° round, del Campionato

CIR : Peugeot alla 102° Targa Florio : Prende il via venerdì 4 maggio la 102° edizione del rally Targa Florio e Peugeot sbarca sull'isola con la squadra al completo. Paolo Andreucci e Marco Pollara con le loro 208 T16 ma, anche, Damiano De Tommaso e la sua 208 R2B daranno battaglia e puntano a nuovi successi in questo CIR 2018. Il 10

CIR - Targa Florio - al via i nomi più importanti del rally nazionale : la start list : Questa prova spettacolo sarà trasmessa in leggera differita da Rai Sport e Rai Sport + HD alle ore 22.15, mentre la diretta streaming è su www.acisport.it a partire dalle 18.55 di venerdì 4, nonché ...

Targa Florio. Ai nastri di partenza il monrealese Francesco Sarrica : ... il nisseno Antonello Polizzi , imprenditore di ceramiche, alla sua prima esperienza su un'auto da rally, ma dotato di una grande passione per il mondo delle competizioni automobilistiche. "Con lui ...

Targa Florio : un anno fa la morte di Mauro e Giuseppe : A volte anche Facebook ha dei meriti, tipo aiutarci a ricordare fatti e ricorrenze. Era esattamente il 21 aprile 2017 quando durante la seconda giornata della Targa Florio, terza prova del CIR, in un incidente perdevano la vita il pilota Mauro Amendolia e il commissario di percorso Giuseppe Laganà. Forse a causa dell'asfalto reso scivoloso

CIR - Targa Florio - ecco come iscriversi all'edizione 2018 : ... fino agli arrivi con il territorio di Palermo e delle Madonie sempre più protagonista in una edizione che guarda al futuro nel segno della tradizione della gara più antica del mondo ». L'edizione ...

Targa Florio'sorride'ai piloti siciliani : ROMA, 31 MAR - La Targa Florio è da sempre un appuntamento irrinunciabile per ogni pilota, che vorrebbe almeno una volta essere al via della corsa automobilistica più antica del mondo e confrontarsi sulle leggendarie strade siciliane. In particolare questo sentimento è da sempre radicato nei piloti siciliani che vedono la "Targa" come preziosa occasione per sfidare la ...

