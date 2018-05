Tangenti del Terzo Valico | a Genova i primi quattro patteggiamenti

Inchiesta sulle Tangenti del Terzo valico : L’Inchiesta aveva portato nell’ottobre 2016 all’arresto di 14 persone tra imprenditori e gli allora funzionari del Cociv

Foggia - Tangenti a funzionari dell'Ispettorato del lavoro per evitare sanzioni : 13 arresti : Operazione della guardia di finanza in tutta la provincia: gli indagati avrebbero commesso illeciti durante i consueti controlli avvenuti sia in aziende...

FRANCIA - VINCENT BOLLORE' FERMATO E INTERROGATO PER CORRUZIONE/ Tangenti in Africa : la smentita del gruppo : FRANCIA, VINCENT Bollorè FERMATO e INTERROGATO per CORRUZIONE: FRANCIA, finanziere in custodia cautelare per Tangenti in Africa al fine di ottenere concessioni portuali(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:24:00 GMT)

Vincent Bolloré fermato per sospetta corruzione in Africa. Interrogato a Nanterre : al centro dell'inchiesta Tangenti pagate dal suo gruppo : L'imprenditore francese Vincent Bolloré è stato posto in custodia cautelare e Interrogato a Nanterre nell'ambito di un'inchiesta su tangenti pagate dal suo gruppo in Africa nel 2010. Lo scrive la versione online di Le Monde.Bolloré è attualmente sotto Interrogatorio negli uffici della polizia giudiziaria a Nanterre, nel dipartimento degli Hauts-de-Seine, alle porte di Parigi. La vicenda riguarda le concessioni di ...

Malasanità - parrucchiera di san Donato Milanese racconta : «Io operata dai primari delle Tangenti - ora sono invalida al 100%» : Sabrina Toso, 52 anni, di San Donato Milanese. Lei è stata operata sia al Pini da Calori che al Galeazzi da Romanò, i due primari arrestati per tangenti. Com?è...

Tangenti sanità Milano - primario del Pini : leciti rapporti con imprese - : durato tre ore l'interrogatorio di garanzia di Giorgio Maria Calori che ha negato qualsiasi conflitto di interessi tra il suo ruolo e i suoi rapporti con l'imprenditore Brenicci, finito in carcere. Ai ...

Tangenti sanità Milano - primario del Pini : leciti rapporti con imprese - : durato tre ore l'interrogatorio di garanzia di Giorgio Maria Calori che ha negato qualsiasi conflitto di interessi tra il suo ruolo e i suoi rapporti con l'imprenditore Brenicci, finito in carcere. Ai ...

Tangenti sanità Milano - primario del Pini : leciti rapporti con imprese : Tangenti sanità Milano, primario del Pini: leciti rapporti con imprese È durato tre ore l'interrogatorio di garanzia di Giorgio Maria Calori che ha negato qualsiasi conflitto di interessi tra il suo ruolo e i suoi rapporti con l'imprenditore Brenicci, finito in carcere. Ai domiciliari anche altri medici dell'Istituto e del ...

Tangenti sanità - interrogatori al via : ascoltato l'imprenditore al centro dello scandalo : A San Vittore interrogatorio di garanzia per Tommaso Brenicci, domani il primario del Pini Giorgio Calori

Milano - Tangenti nella sanità Arrestati primari e dirigenti del Pini e del Galeazzi : Due primari dell'ospedale Pini di Milano, due del Galeazzi e un direttore sanitario sono stati posti agli arresti domiciliari e un imprenditore è finto in cella nell'ambito di un filone di indagine ...

"Quell'anziana è morta di fame". "La Vuitton non ti piace? Non mi rompere i co.....!". Le intercettazioni delle Tangenti agli ospedali di Milano : Cesti di Natale da mille euro, borse firmate, stage per i figli: sono queste alcune delle 'utilità' percepiti da quattro primari, un imprenditore e un dirigente sanitario di strutture ospedaliere milanesi, accusati di corruzione. agli arresti domiciliari sono finiti la direttrice sanitaria del Cto-Gaetano Pini, la 59enne Paola Navone, e due primari dello stesso ospedale: Carmine Cucciniello e Giorgio Maria Calori, entrambi di 61 anni. ...

Eni - nuova inchiesta per corruzione internazionale in Congo. “Parte delle Tangenti è andata al top manager Casula” : Una nuova inchiesta per corruzione internazionale coinvolge l’Eni. Dopo quelle sui giacimenti in Nigeria (per la quale sono a processo l’attuale ad Claudio Descalzi e l’ex numero uno Paolo Scaroni) e sugli appalti Saipem in Algeria stavolta sotto la lente della procura di Milano ci sono alcune concessioni petrolifere in Congo. Secondo il Corriere della Sera, che dà notizia della nuova indagine, i pm Sergio Spadaro e Paolo ...

Tangenti sull'edilizia scolastica a Milano - patteggiano tre ex dipendenti del Comune : Arrestati nel 2015 per mazzette furono sequestrati loro 32 lingotti d'oro. Ora hanno ottenuto condanne al di sotto dei due anni di carcere. Stessa sorte per un...

Tangenti sulle protesi : va a processo l'ex primario del Cto : Milano, 19 mar. , askanews, Finisce sotto processo per corruzione e lesioni Norberto Confalonieri, l'ex primario dell'ospedale Cto-Gaetano Pini di Milano accusato di aver ricevuto Tangenti per ...