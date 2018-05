: #News #Sudan in crisi: chiudono 13 ambasciate - CybFeed : #News #Sudan in crisi: chiudono 13 ambasciate - NotizieIN : Sudan in crisi: chiudono 13 ambasciate - TelevideoRai101 : Sudan in crisi: chiudono 13 ambasciate -

Il presidente del,Omar al-Bashir, ha annunciato la decisione di chiudere 13 sedi diplomatiche e 4 consolati all' estero a causa dellaeconomica. Al-Bashir ha firmato un decreto per ristrutturare le rappresentanze diplomatiche all'estero e ha dato mandato al ministero degli Esteri di eliminare una serie di strutture. Il decreto, inoltre, prevede che in 7 sedi diplomatiche sia presente solo l'ambasciatore.(Di venerdì 4 maggio 2018)