Studentessa fuma spinello e cade dalla finestra di un albergo di piazza Mercato

Studentessa in gita a Napoli fuma spinello e cade dalla finestra dell'hotel : bacino rotto - trasferita a Milano : Una Studentessa milanese di 17 anni è caduta da una finestra dell'albergo in cui era ospitata la sua classe, in gita scolastica a Napoli, dopo aver fumato uno spinello. La giovane, che ha riportato ...

Studentessa in gita a Napoli fuma spinello e cade dalla finestra dell'hotel : bacino rotto - trasferita a Milano : Una Studentessa milanese di 17 anni è caduta da una finestra dell'albergo in cui era ospitata la sua classe, in gita scolastica a Napoli, dopo aver fumato uno spinello. La giovane, che ha...

Studentessa lombarda in gita scolastica fuma uno spinello e cade dalla finestra : due denunce : La giovane, a Napoli con la classe, si è rotta il bacino: i carabinieri hanno denunciato due compagne per cessione di stupefacenti e lezioni in conseguenza di...

Studentessa in gita fuma spinello e cade dalla finestra : è grave : La 17enne, che frequenta l’Istituto Mainardi di Corbetta, si è sentita male e ha perso l’equilibrio sporgendosi dal primo piano. Ricoverata al Niguarda, è stata operata per una frattura al bacino. Il vicepreside: i ragazzi impareranno