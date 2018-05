Studente minaccia il prof dopo la sospensione | Fuori non sei protetto come a

VELLETRI - "TI SCIOLGO NELL'ACIDO" : Studente minaccia UNA PROF/ Video - nuovo bullismo in classe : VELLETRI , Video : nuovo caso di bullismo in classe : 'ti SCIOLGO nell'acido, te meno', STUDENTE MINACCIA PROF essoressa a scuola. Le ultime notizie.

VELLETRI - “TI SCIOLGO NELL’ACIDO” : Studente minaccia UNA PROF/ Video - nuovo bullismo in classe : VELLETRI , nuovo caso di bullismo in classe : "ti SCIOLGO nell'acido, te meno", STUDENTE MINACCIA la PROF essoressa a scuola. Ultime notizie, il Video virale di un caso di un anno fa(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:16:00 GMT)

Lucca - prof minacciato da uno Studente dopo un brutto voto : “Mi metta sei - qui comando io” : Uno studente dell'Itc Carrara di Lucca ha bullizzato un professore che gli aveva messo un voto basso: "Non mi faccia arrabbiare, qui comando io". Ripreso dai compagni, il video è finito in rete. Il dirigente scolastico: "Il silenzio, se non addirittura la complicità della classe, è altrettanto grave rispetto al fatto in sé".Continua a leggere