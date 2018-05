Street Photo | ultimi tre giorni a Milano per il meglio della fotografia di strada e

Juan Reyes - guru della Street photography Usa : "Milano mi ha incantato" : "Fare street photography non significa semplicemente scendere in strada e scattare una fotografia". Juan José Reyes è lapidario. Paraguayano per nascita ma statunitense d'adozione, Reyes ha studiato e lavorato come pediatra ma ormai da diversi anni ha fatto della street photography il centro della propria vita. Fondatore nel 2012 del Miami street photography Festival, è ora a Milano per assistere al lancio della prima edizione milanese ...