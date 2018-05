Storie di ordinario caporalato | ma in Trentino | Veneto e Lombardia

tg.la7

(Di venerdì 4 maggio 2018) Una quarantina di lavoratori,indiani, algerini, pakistani controllati con gps che lavoravano 15 ore al giorno per 6 giorni a settimana a far volantinaggio per 500-700 euro al mese -