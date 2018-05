Startup siciliana ‘Coderblock’ vola negli Usa

calcioweb.eu

(Di venerdì 4 maggio 2018) Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – Dopo la recente esperienza vissuta al Web Summit di Lisbona, la‘Coderblock’ fondata da Danilo Costa punta agli States. La meta è New Orleans, dove in questi giorni si sta svolgendo la Collision 2018: la conferenza tecnologica che ha registrato il più alto tasso di crescita in America, organizzata dallo stesso team del Web Summit. Più di 25.000 visitatori fra, giornalisti, spettatori e investitori in cerca di nuove realtà sulle quali puntare. Fra le 580internazionali coinvolte, solo 70 sono state selezionate per raccontare il loro prodotto di fronte agli investitori. Grazie a questa opportunità Coderblock ha potuto raccogliere ottimi feedback. Dal suo primo esordioStates, grazie ai numeri in continua crescita e ai progressi degli ultimi mesi, Coderblock è stata ufficialmente promossa allo stato di ...