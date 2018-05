Star Wars Day | 60 cose che forse non sai su Guerre stellari

20 gadget assurdi di Star Wars : Il 4 maggio, per tutti i fan di Star Wars, è il giorno in cui si celebra la cultura legata alla saga. La data è stata scelta partendo dalla celebre citazione “may the force be with you“, che in inglese è stata storpiata in “may the fourth be with you“, ossia “che il 4 maggio sia con te”, per l’appunto. Decisamente adatto per lo Star Wars Day. Per non mancare l’appuntamento, abbiamo deciso di ...

Che la forza sia con te per lo Star Wars Day : 4 MAGGIO: PER LO Star Wars DAY SI FESTEGGIA LA SAGA IN TUTTO IL MONDO! ECCO I MAGGIORI APPUNTAMENTI ITALIANI Ogni anno i fan si scatenano: il 4 maggio si festeggia in tutto il mondo lo Star Wars Day ! In questa data scelta per il gioco di parole tra May the force be with you e May the 4th be with you , sono tantissime le manifestazioni a cui poter partecipare all over the ...

Un giro sul Millennium Falcon di Solo : A Star Wars Story : Manca ormai pochissimo al debutto di Solo: A Star Wars Story, la nuova storia antologica nell’universo cinematografico di Guerre Stellari che ci farà scoprire la origin Story di Han Solo. Il film, nonostante abbia avuto una storia piuttosto travagliata soprattutto a livello di regia, uscirà diretto da Ron Howard il prossimo 23 maggio. Nel frattempo cresce l’aspettativa per le nuove avventure e questo nuovo video soddisfa la curiosità ...

Il 4 maggio è lo Star Wars Day : l’origine della ricorrenza legata alla celebre saga di Lucas : Non tutti sanno che il 4 maggio in tutto il mondo si festeggia lo Star Wars Day: una ricorrenza molto particolare, che ogni anno raduna migliaia di appassionati in tutto il mondo. La sua origine? Un gioco di parole.Continua a leggere

Il video di Familiar di Liam Payne e J Balvin in arrivo per lo Star Wars Day (teaser) : In arrivo il video di Familiar di Liam Payne e J Balvin, il nuovo singolo pubblicato lo scorso 20 aprile, disponibile sulle piattaforme digitali streaming e download. Il singolo è una nuova collaborazione di Liam Payne, che fa parte del nuovo progetto discografico da solista. Dopo il rilascio del singolo, ora i fan sono in attesa di vedere il videoclip ufficiale, realizzato tra febbraio e marzo a Miami. Liam Payne J Balvin hanno smorzato ...

A Bologna arriva Star Wars The Last Brick : I mattoncini più famosi al mondo per raccontare il meglio di guerre stellari: un connubio esplosivo, due passioni capaci di unire intere generazioni, due mondi fantastici che fanno sognare ...

Per salvare Star Wars Battlefront 2 è sufficiente l'ultimo grande aggiornamento? - editoriale : Se la storia del Battlefront di DICE fosse quella di una giovane recluta dilaniata tra le forze dell'oscurità e quelle della luce, allora nel secondo capitolo il protagonista si scoprirebbe essere corrotto e assediato dal male, ma il terzo atto dovrebbe essere quello che gli offre una sorta di redenzione. Il nuovo aggiornamento di Star Wars Battlefront 2 ha visto il gioco subire la più grande revisione da quando Diablo 3 ha rimosso la casa ...

AVENGERS - INFINITY WAR/ È il film più visto della storia nel primo weekend al cinema : battuto anche Star Wars : AVENGERS - INFINITY War è il film più visto della storia del cinema nel primo weekend di uscita: i dati si riferiscono alle proiezioni in tutto il mondo.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 10:07:00 GMT)

Star Wars Day 2018 : gli eventi per festeggiare la celebre saga in Italia : A questa data, quindi, i fan di Star Wars sono molto legati in quanto ricorda l'inizio dell'amata saga, ma la festa ufficiale per le celebrazioni in tutto il mondo cade il 4 Maggio: si tratta di una ...

Star Wars Resistance - Disney ordina una nuova serie animata di Star Wars : Il mondo di Star Wars finito nelle mani della Disney non finisce mai di stupire e di ingrandirsi. Tra spinoff e nuove trilogie, ecco spuntare una serie tv animata che sarà realizzata da Disney per i suoi canali cable.Star Wars Resistance, questo il titolo, è presentata come una serie animata, d'avventura, ispirata agli anime giapponesi, che racconterà gli eventi precedente all'Episodio VII a Star Wars: Il risveglio della forza.prosegui la ...

Archeologico Napoli : il mito antico rivive con gli eroi di Star Wars : Rileggere gli eroi della mitologia greca e latina alla luce di quelli immaginari ma amatissimi della saga fantasy di “Star Wars”. È l’obiettivo della mostra itinerante “Mann@Hero” che sarà ospitata nelle sale del Museo Archeologico di Napoli dal prossimo 4 maggio al 31 luglio. Una iniziativa nata da un’idea del direttore del Mann Paolo Giulierini che si avvale della direzione artistica di Ciro Sapone e di ...

Su Best Movie di maggio un viaggio alle origini del mito con Solo : A Star Wars Story e lo speciale per i 20 anni di Harry Potter - Best ... : ... era il 1998 quando in Italia uscì Harry Potter e la pietra filosofale , il primo romanzo di quella che era nata come saga e, tra spin-off letterari, spettacoli teatrali e parchi divertimenti è ...