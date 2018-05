Sport per tutti | musica e spettacolo | parte con Andrè De La Roche e Martina Grimaldi un

Un avvocato ha presentato un esposto per frode Sportiva su Inter-Juventus : Il 2-3 con il quale si è conclusa Inter-Juventus Marra è intervenuto prima a 'La Zanzara', dove la sua iniziativa è stata accolta con scetticismo, nonché con il consueto sarcasmo, dai conduttori ...

Un avvocato ha presentato un esposto per frode Sportiva su Inter-Juventus : Il 2-3 con il quale si è conclusa Inter-Juventus? lo scorso 28 aprile è stato uno dei risultati più decisivi di quest'ultima fase di campionato, rendendo lo scudetto ancora più a portata di mano per i bianconeri e allontanando dai nerazzurri la Champions League. Non solo uno dei più decisivi ma anche dei più contestati, per le discusse decisioni dell'arbitro Daniele Orsato, ...

Puteolana - Bottino : «Così perde lo Sport» : ... la cosa più giusta sarebbe stata giocarla in uno stadio idoneo , non dove c'è un limite di 700 spettatori, è un d anno anche per i tifosi locali e ci perde lo sport. Anche l'Afragolese è stata ...

I dazi di Trump potrebbero incidere su eSportazioni italiane per 37 - 7 miliardi di euro : I nuovi dazi alle importazioni introdotti negli Stati Uniti d'America rappresentano una minaccia il made in Italy ed il Centro studi di Unimpresa, ha provato a...

Master Sport Group punta sulla qualità dei partner per la finale di Tim Cup : Master Group Sport finale TIM Cup. Master Group Sport, azienda leader nel settore Sport marketing in Italia, per il terzo anno consecutivo è titolare della gestione e commercializzazione dei diritti pubblicitari e delle attività di pubbliche relazioni per la finale di TIM Cup 2017 – 2018 che si disputerà il 9 maggio allo Stadio Olimpico […] L'articolo Master Sport Group punta sulla qualità dei partner per la finale di Tim Cup è stato ...

Cibo e poi traSportini - cresce la ricerca online di prodotti per animali domestici : Idealo, portale di comparazione dei siti di commercio online, rileva un crescente ricorso all’e-commerce anche per quanto riguarda gli amici a 4 zampe degli italiani. Nel 2018 l’interesse per prodotti per...

Ottimi numeri per la prima edizione della Gazzetta eSports Challenge : Un evento esclusivo, due tornei sui videogames più giocati al mondo (FIFA 18 e Call of Duty: WWII), oltre 300 mila i fan che li hanno seguiti in streaming e un'affluenza stimata di oltre 15.000 appassionati alle finali disputate live in occasione della XX edizione di COMICON a Napoli: sono questi i risultati della prima edizione di Gazzetta eSport Challenge, l'evento di esport realizzato nel mese di aprile grazie alla collaborazione di Gazzetta ...

TRASportI : IDROGENO CARBURANTE GREEN EUROPEO DAL 2018 - UNA GRANDE OPPORTUNITA' PER LA TUSCIA - UN TRENO GREEN ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE : ... ha dichiarato "La tecnologia delle celle a combustibile è ormai matura e può contribuire all'evoluzione dell'economia italiana verso un sistema low carbon, tenendo anche presente che l'evoluzione ...

Soldi e fama addio : quando la super-star dello Sport va in disgrazia : MILANO - Il campione dei guantoni Floyd Mayweather ci mette 28 minuti e mezzo a guadagnare quanto un normale impiegato mette insieme in un anno. Lo stesso impiegato, vista al contrario la proporzione, ...

Premium Sport : Reina : 'me ne vado per colpa di De Laurentiis' : Secondo quanto riporta Premium sport , il mancato rinnovo sarebbe stata la causa principale della rottura con il club partenopeo: ' Me ne vado per colpa sua ' le parole dello spagnolo riferite ai ...

Roma - "Sport in Famiglia" : 70mila presenze per lo show all'Eur : Roma, 3 mag. , askanews, - Successo per la settima edizione di "Sport in Famiglia", la grande manifestazione sportiva della Capitale, che quest'anno ha ospitato oltre cinquanta discipline con numeri ...

Licenza di eSportazione dalla Cina : cos’è e perché i fornitori cinesi devono averla? : Licenza di esportazione dalla Cina: ecco perché è illegale per un fornitore non averla La Licenza di esportazione è un documento che viene rilasciato dal Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica Cinese (MOFCOM) alle aziende cinesi che esportano Read more The post Licenza di esportazione dalla Cina: cos’è e perché i fornitori cinesi devono averla? appeared first on Yakkyo.