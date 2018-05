cittadellaspezia

: #cronaca #laspezia - Spezzini dispersi nell'Atlantico, stavano tornando a casa - cdsnews : #cronaca #laspezia - Spezzini dispersi nell'Atlantico, stavano tornando a casa -

(Di venerdì 4 maggio 2018) La Spezia - Fiato sospeso per due velistiche dal 2 maggio non fanno avere più loro notizie. Aldo Revello e Antonio Voinea erano partiti alla volta della Spezia in rientro dalla Martinica a ...