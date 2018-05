Spazio | verso la riconquista della Luna | la NASA diffonde nuovi dettagli del suo programma

meteoweb.eu

(Di venerdì 4 maggio 2018) Nuovo passola costruzione di un avampostore. Lo fa sapere la, che in un comunicato, annuncia gli ultimi progressi dell’ambizioso progetto delr Orbital Platform-Gateway, la nuova ‘porta d’accesso’ alla. Confermata prima di tutto la tempistica: come già annunciato in precedenza, ladel nostro satellite grazie all’avamposto dovrebbe avvenire entro il 2022. L’agenzia spaziale statunitense afferma infatti che il primo elementopiattaforma sarà lanciato tra quatto anni: si tratta – spiega Global Science – di un innovativo sistema di propulsione (PPE, da Power and Propulsion Element) progettato per migliorare sensibilmente gli attuali sistemi di telecomunicazione. Usando la propulsione elettrica solare ad alta potenza, l’elemento avrà inoltre la funzione di mantenere la posizione dell’avamposto, e permetterà lo spostamento...