Spagna | la condanna solo per abuso dello stupro di gruppo di una 18enne scatena le

Spagna - branco stupra ragazza ma la condanna è per abusi : le donne scendono i piazza : Spagna, branco stupra ragazza ma la condanna è per abusi: le donne scendono i piazza Secondo la difesa la ragazza era consenziente. Il branco condannato a 10 anni di carcere ma l’accusa ne aveva chiesto il doppio Continua a leggere