Spagna | Eta | governo non prevede trasferire detenuti baschi

Spagna - l’Eta : smantellate tutte le nostre strutture | Rajoy replica : “Solo propaganda” : Spagna, l’Eta: smantellate tutte le nostre strutture | Rajoy replica: “Solo propaganda” Il premier spagnolo ha escluso che, nonostante la dissoluzione dell’organizzazione separatista basca, i membri del gruppo armato possano ottenere “impunità per i loro crimini” Continua a leggere

Spagna : Rajoy - nessuna impunità all'Eta : ANSA, - MADRID, 3 MAG - Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha escluso che nonostante la dissoluzione dell'Eta i membri del gruppo armato possano ottenere "impunità per i loro crimini". Il premier ...

Spagna - Eta ufficializza : smantellate tutte le nostre strutture : ...Eta ha annunciato oggi in un comunicato ufficiale inviato ai media spagnoli di aver 'completamente smantellato tutte le proprie strutture' e di 'aver messo fine a tutta la propria attività politica'. ...

Spagna - l’Eta sciolta definitivamente dopo 60 anni. Madrid : ‘Indagini proseguono’ : Sessant’anni di lotta armata. 853 morti e più di 2mila feriti. Una scia di sangue che, a partire dal 1958, ha segnato la storia della Spagna contemporanea. E che finisce adesso, con l’annuncio di scioglimento finale da parte dell’Eta, l’organizzazione armata separatista dei baschi. “Euskadi ta Askatasuna (Patria basca e libertà) ha completamente sciolto tutte le sue strutture”, si legge nel messaggio datato 16 ...

Spagna - l'Eta annuncia lo scioglimento completo e definitivo - : L'organizzazione armata basca ha inviato una lettera a istituzioni e politici in cui ammette il fallimento del gruppo indipendentista. Una mossa attesa dopo la resa, la consegna alla polizia francese ...

Spagna : Eta si dissolve - consegnate armi : 18.20 L'Eta l'organizzazione armata indipendentista basca ha dichiarato lo scioglimento delle sue strutture con una lettera al quotidiano El Pais. La dissoluzione definitiva della organizzazione, che ha provocato con i suoi attentati più di 800 vittime, era stata preceduta l'anno scorso dalla consegna degli arsenali nascosti alla polizia spagnola, e da una lettera aperta ai parenti delle vittime dove l'Eta chiedeva loro scusa.

ETA annuncia lo scioglimento/ Spagna - il gruppo separatista basco : “Concluso il nostro ciclo storico” : ETA annuncia lo scioglimento, Spagna, il gruppo separatista basco: “Concluso il nostro ciclo storico”. Dopo 820 vittime, per la metà civili, va in pensione il gruppo di terroristi(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 17:49:00 GMT)

Spagna - ETA chiede perdono alle vittime/ Intanto la Francia consegna a Madrid due ex terroristi baschi : L'ETA chiede per la prima volta ufficialmente persono ai familiari delle vittime: per 50 anni i terroristi baschi hanno insanguinato la Spagna con attentati omicidi. "Rispetto per i morti"(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:02:00 GMT)

Spagna - per la prima volta l'Eta chiede scusa per le vittime causate dai suoi attentati : In oltre 40 anni di lotta armata i terroristi baschi hanno causato oltre 800 morti. Nel 2011 l'annuncio della fine delle ostilità. Lo scorso anno la deposizione delle armi