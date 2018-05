abruzzo24ore.tv

: @meb NON IMPORTA ESSERE LADRI, ANCHE ESSERE SOSPETTATI E NON AVERE CHIARITO CHE NON HAI CUCCATO NIENTE è IMPORTANT… - piergrand32 : @meb NON IMPORTA ESSERE LADRI, ANCHE ESSERE SOSPETTATI E NON AVERE CHIARITO CHE NON HAI CUCCATO NIENTE è IMPORTANT… - zazoomnews : Sospettati di essere affiliati Isis espulsi padre e figlio di origini marocchine - #Sospettati #essere #affiliati - jegriva : @janavel7 I Sardi sono anche sospettati dagli archeologi di essere tra i famosi 'Popoli del Mare' che attaccarono m… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) L'Aquila - Da parte dell'Ufficio Immigrazione, è stata eseguita, con accompagnamento coattivo alla frontiera aerea di Fiumicino, unaone del Prefetto di L’Aquila ai sensi dell’ art. 13 dlgs 286/98, che prevede la possibilità di espellere un cittadino extracomunitario “per motivi di Ordine Pubblico o di sicurezza dello Stato”. Nei confronti del predetto, N.H., un 51enne di nazionalità marocchina, residente a L’Aquila fraz. San Gregorio, con piccoli precedenti per diffamazione e possesso di sostanza stupefacente, una accurata attività investigativa condotta dalla D.I.G.O.S., diretta dal Vice Questore dott. Antonio Bocelli, ha consentito di evidenziare una copiosa quantità di indicatori di radicalizzazione religiosa in atto, tendenti verso derive di natura jihadista, sebbene, allo stato, non sia emerso alcun elemento rilevatore di una adesione del ...