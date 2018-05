Sondaggi | cresce la Lega Il centrodestra è al 39%

Ultimi Sondaggi cresce la Lega. Italiani stanchi della crisi ma c è fiducia in Mattarella : Che si muove, cerca nuove strade e nuove formule per orientarsi: per uscire dal museo delle cere in cui sembra essersi trasformata la politica. Per quanto riguarda le intenzioni di voto il dato più ...

Sondaggi Politici/ Nuove Elezioni oggi : M5s +2% - Salvini cresce - crollo FdI e LeU : Sondaggi Elettorali Politici: nuovo governo o Elezioni? I partiti si preparano: M5s al 35%, Salvini al 20%, crollo Pd e Berlusconi. Provvedimenti da adottare? Vitalizi, Flat tax e..(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:35:00 GMT)

M5S e Lega continuano a crescere - Pd e Forza Italia crollano nei Sondaggi : Secondo l'istituto Demopolis, se si tornasse a votare oggi M5S otterrebbe il 35% dei consensi e la Lega il 20%, mentre Pd e Forza Italia risultano ulteriormente indebolite e in calo rispetto al mese scorso.Continua a leggere

Sondaggi - un mese dopo il voto cresce ancora il M5s : 35%. Se si tornasse alle urne Pd e Fi più deboli - Lega al 20% : Se si tornasse alle urne, a guadagnare voti sarebbe chi già ha vinto alle elezioni. Lo ribadiscono tutti i Sondaggi dal 4 marzo in poi, per ultimo quello condotto dall’Istituto Demopolis per Otto e Mezzo (La7). Se oggi, un mese dopo, gli italiani fossero richiamati a esprimersi, il Movimento 5 stelle guadagnerebbe oltre due punti e arriverebbe al 35 per cento. L’unico altro partito ad avere un segno più sarebbe la Lega, che da sola ...

Luigi Di Maio e il M5s in volo - i Sondaggisti : 'Dove sono arrivati e perché possono crescere ancora' : I sondaggisti lo chiamano 'effetto band wagon'. Letteralmente, la tendenza a salire sul carro che trasporta la banda musicale. In politica indica il fenomeno della 'luna di miele' post elettorale tra chi ha appena votato e i partiti vincitori. L'Italia, a poco meno di un mese dalle Politiche del 4 marzo, non fa eccezione. 'A chi ...

Sondaggi politici elettorali : M5S cresce ancora dopo le elezioni - ribasso PD Video : Le elezioni politiche dello scorso 4 marzo [Video] sono state archiviate. A distanza di un paio di settimane, l’istituto Piepoli ha deciso di interpellare nuovamente i cittadini, chiedendo loro cosa voterebbero. I risultati sono rimasti pressoché invariati, ma c’è un dato che colpisce particolarmente, ovvero l’ulteriore crescita del Movimento 5 Stelle. I pentastellati si sono aggiudicati un terzo dei voti alle urne, ma la loro percentuale è in ...