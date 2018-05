“#SMuoviti… mettici il cuore”

romadailynews

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di venerdì 4 maggio 2018)il. Giornata di benessere e solidarietà. Domenica 6 maggio, dalle ore 11.30, presso il Centro Sportivo “Villa De Sanctis”, in Via dei Gordiani 5, a Roma, si terrà l’eventoil, organizzato dal Gruppo Young della Sezione Provinciale di Roma di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. # SMuoviti per 3 ottimi motivi: #SMuoviti è una giornata dedicata al benessere di tutti, con attività fisiche e rilassanti adatte a sportivi e non, che possono provare in totale sicurezza varie discipline illustrate da istruttori professionisti. #SMuoviti è una giornata di festa e aggregazione per persone di ogni età (previsto uno spazio dedicato ai bambini) con un unico filo conduttore: accrescere, con il sorriso e l’amicizia, la confidenza con il proprio corpo e la fiducia personale. #SMuoviti è una giornata di inclusione ...