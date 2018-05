Slovacchia | giornalista ucciso | ok estradizione Vadalà Ultime notizie | il suo nome nelle

Non solo Kuciak - in Slovacchia manca all’appello un altro giornalista : Miroslav Pejko : Non solo Kuciak, in Slovacchia manca all’appello un altro giornalista: Miroslav Pejko Che fine ha fatto Miro? Era un reporter coraggioso che in Slovacchia si occupava di energia: aveva scoperto qualcosa di grosso? La sua sparizione è legata all’uccisione di Kuciak e della sua fidanzata? Fanpage.it pubblica il primo di tre articoli esclusivi di inchiesta […]

Slovacchia - il Premier si dimette/ Robert Fico lascia dopo l’assassinio del giornalista Kuciak : Slovacchia, il Premier si dimette: Robert Fico lascia dopo l’assassinio del giornalista Kuciak. Il primo ministro ha gettato la spugna dopo la crisi politica degli ultimi giorni(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 11:43:00 GMT)

Slovacchia - presidente dopo omicidio giornalista : 'Rimpasto di governo o elezioni anticipate' : 'Dobbiamo invece risolvere l'omicidio' di Kuciak che indagava su corruzione e connessione con la 'ndrangheta' ribatte Fico - L'omicidio del giornalista Jan Kuciak scuote la scena politica slovacca. ...

Sono stati rilasciati sei degli italiani fermati in Slovacchia in relazione all’omicidio del giornalista Ján Kuciak : Sono stati rilasciati sei dei sette italiani che erano stati fermati in Slovacchia per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak. Repubblica ha scritto che «i sei italiani Sono stati rimessi in libertà intorno alla mezzanotte. Uno di loro è stato portato in ospedale The post Sono stati rilasciati sei degli italiani fermati in Slovacchia in relazione all’omicidio del giornalista Ján Kuciak appeared first on Il Post.

‘Ndrangheta - rilasciati in Slovacchia gli italiani arrestati per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak : Erano stati arrestati per l’omicidio del giornalista Jan Kuciak, 27 anni, e della sua fidanzata Martina Kusnirova, ma nella notte scorsa sei dei sette italiani finiti in manette sono stati rilasciati. E anche la settima persona, secondo quanto riporta il sito slovacco Tvnoviny.sk, sarà rimessa a breve in libertà. I fermati dalla polizia di Bratislava erano Antonino Vadalà – imprenditore al centro del reportage del giornalista, che ...

In Slovacchia migliaia di persone hanno partecipato ad alcune veglie per il giornalista Ján Kuciak - ucciso la scorsa settimana : In migliaia ieri hanno partecipato ad alcune veglie di commemorazione in tutta la Slovacchia in ricordo di Ján Kuciak, il giornalista 27enne ucciso la scorsa settimana insieme alla sua fidanzata, Martina Kusnirova, probabilmente a causa del suo lavoro investigativo. Solo alla veglia The post In Slovacchia migliaia di persone hanno partecipato ad alcune veglie per il giornalista Ján Kuciak, ucciso la scorsa settimana appeared first on Il Post.