Sky alla Milano Food City contro sprechi e plastiche usa e getta

Milano : Sky Italia alla Milano Food City : Milano, 4 mag. (AdnKronos) – Sky aderisce dal 7 al 13 maggio alla Milano Food City per sensibilizzare con una serie di iniziative i cittadini sull’alimentazione sostenibile e con la campagna ‘Sky Un mare da salvare’ sull’eccessivo utilizzo della plastica usa e getta anche nella filiera alimentare. Sky è presente alla manifestazione con una michetta gigante #MicaSpreco composta da plastiche riciclate provenienti ...

Bill Cosby e Roman PolanSky espulsi dalla Film Academy per molestie sessuali : Non eticamente idonei: con questa motivazione l'Academy taglia i ponti con Roman Polanski e Bill Cosby e li espelle dal suo board. La notizia è stata data dalla stessa organizzazione che conferisce i premi Oscar.La decisione dell'Academy segue di pochi giorni il verdetto di colpevolezza emesso da una corte di Filadelfia contro l'ex papà d'America per tre capi d'accusa di violenza sessuale.Sul regista franco-polacco pende invece da ...

Bob Dylan - dal premio Nobel per la letteratura alla carriera di produttore di whiSky : L'affondo nel mondo rarefatto dei liquori e' l'ultima avventura nelle cento vite di Dylan: qualche settimana fa il premio Nobel per la letteratura aveva inciso una cover per un album destinato a far ...

Diritti Tv 2018 - 2021 - Sky risponde : «Tebas - la verità è un’altra. Nessuno crede alla Serie A come noi» : Sky Sport prende una posizione ufficiale sulla questione dei Diritti tv della Serie A 2018-2021 con un editoriale del direttore Federico Ferri trasmesso durante la puntata odierna di Sky Calcio Show e che vi riportiamo di seguito in forma integrale.Sky ha speso negli ultimi 15 anni per il calcio italiano più di chiunque altro e ha anche investito, stagione dopo stagione, per far crescere la bellez...

Skype per Android si aggiorna alla versione 8.20.0.9 : Skype, il client di messaggistica istantanea targato Microsoft, si è appena aggiornato per tutti gli utenti Android alla versione 8.20.0.9 disponibile da poche ore sul Google Play Store. Changelog Supporto per operazioni di chiamata Android – Ora toccando un numero di telefono qualsiasi nel browser (o altre app) potrai scegliere se effettuare la chiamata con Skype utilizzando il Credito Skype. Miglioramenti di stabilità e affidabilità. Link al ...

FORMULA 1 DIRETTA GP BAKU 2018/ Streaming video Sky - qualifiche e FP3 live : occhio alla Red Bull : DIRETTA FORMULA 1 F1 Streaming video SKY qualifiche e FP3 live Gp Azerbaigian 2018 BAKU: la cronaca e i tempi delle sessioni per la pole position.

Sky Atlantic Dawson's Creek - il canakle dedicato alla serie cult dei primi anni 2000 : Dopo Beverly Hills 90210, prima di The O.C,c’è stata una serie che con i personaggi e il suo modo di raccontare sul piccolo schermo i problemi adolescenziali è riuscita a lasciare il segno e a rimanere impressa nell’immaginario collettivo di un’intera generazione di giovani e giovanissimi. È DAWSON’S Creek, la serie con protagonista James Van Der Beek, che ha fatto da trampoli...

FOTO Giro d’Italia 2018 - tutte le maglie delle 22 squadre partecipanti : quanti colori in gruppo - dalla Bahrain-Merida al Team Sky : Saranno ben 22 le squadre che parteciperanno al Giro d’Italia 2018 in programma dal 4 al 27 maggio. Si preannuncia un bellissimo spettacolo, 21 tappe ricche di fascino tra salite mitiche e paesaggi mozzafiato, nel cuore della storia del nostro Paese. tutte le squadre World Tour hanno l’onore e l’onere di partecipare alla Corsa Rosa, poi gli organizzatori dell’evento hanno assegnato alcune wild card per completare il ...

Mediapro e il ricorso Sky : sì alla fideiussione ma a determinate condizioni : A breve si scoprirà se gli spagnoli avranno in mano gli 1,3 miliardi previsti, ma considerato il ricorso di Sky si ipotizza una fideiussione con condizioni precise. L'articolo Mediapro e il ricorso Sky: sì alla fideiussione ma a determinate condizioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diretta MotoGp/ Streaming video Sky e Tv8 - qualifiche live : caccia alla pole position! : Diretta MotoGp: prove libere FP3 e FP4, live qualifiche GP delle Americhe 2018 ad Austin (Texas), oggi sabato 21 aprile: cronaca e tempi delle sessioni in programma.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 20:52:00 GMT)