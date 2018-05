Skoda - La Karoq Cabrio prende forma

quattroruote

: La #Karoq Cabrio realizzata dagli studenti della #Skoda Vocational School è quasi pronta per il debutto… - quattroruote : La #Karoq Cabrio realizzata dagli studenti della #Skoda Vocational School è quasi pronta per il debutto… - AutoverOrvieto : Tutta la gamma #Skoda con gli incredibili suv Kodiaq e Karoq solo da noi! #ScegliAutover - ItalianStyle_it : 20 giovani designer lanciano una versione open-air -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Il prossimo mese di giugno lapresenterà l'evoluzionelet della, nata come quinto prototipo realizzato dai giovani apprendisti del progetto Azubi. I ragazzi e le ragazze dellaVocational School di Mladá Boleslav hanno infatti deciso di creare una versione open top della Suv boema, annunciandone l'arrivo tramite alcuni teaser diramati nelle scorse settimane.Esemplare unico. I 23 apprendisti hanno iniziato a lavorare al prototipo nell'ottobre del 2017, disegnando e progettando la vettura insieme agli esperti dei reparti di design, produzione e sviluppo tecnico dellaprima di smontarla completamente per poi eliminarne tetto e montanti. La versionelet dellache ha mantenuto invariate le proprie misure fatta eccezione per l'altezza. L'assetto è stato infatti modificato impiegando gli ammortizzatori dellaOctavia RS per rendere più sportiva la ...