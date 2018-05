Skipper italiano su barca a vela disperso con un amico nell’Atlantico | ritrovati solo i

meteoweb.eu

(Di venerdì 4 maggio 2018) Unospezzino di 53 anni, Aldo Revello, risulta, insieme ad un suomarinaio, Antonio Voinea, dal 2 maggio. A dare l’allarme e’ la moglie dello, Rosa Cilano. I due erano di ritorno dalla Martinica con destinazione Spezia a bordo di unadi 14 metri, Bright. A quanto risulta lae’ dispersa nel tratto di mare compreso tra le isole Azzorre e Gibilterra. Aldo Revello fa lodi professione da oltre 15 anni e naviga abitualmente ai Caraibi. Dopo aver navigato a lungo in quelle acque nella scorsa estate, era tornato a casa. Ad aprile era tornato a Martinica per riportare laa Spezia. Con lui Antonio Voinea, un romeno trentenne che dopo anni vissuti in Veneto aveva deciso di prendere la residenza a Fuerteventura, alla Canarie. “Antonio per Aldo non e’il suo marinaio, e’ molto di piu’ di ...