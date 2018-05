Situazione maltempo in Sardegna | forti disagi ed allagamenti

Maltempo - nuove piogge in Sardegna : Situazione critica per gli allagamenti : Qualche ora di sereno nella tarda mattinata aveva fatto sperare che il peggio fosse passato. Ma tra le 13 e le 14 il cielo si e’ di nuovo coperto ed a Oristano e nel Terralbese e’ tornata la paura. Una serie di violenti acquazzoni ha infatti creato allarme, in particolare nei centri abitati e nelle campagne di Marrubiu e di San Nicolo’ d’Arcidano. A Marrubiu si sono registrati allagamenti in diverse strade. In alcune il ...

Maltempo - migliora la Situazione in Sardegna dopo le piogge record dei giorni scorsi : L'allarme per i corsi d'acqua sembra rientrato, ma anche per oggi resta l'allerta con codice rosso della Protezione Civile

Maltempo Sardegna : Situazione in miglioramento dell’Oristanese - scuole chiuse in quasi tutta la provincia : Dopo l’ondata di Maltempo che ha investito nelle scorse ore la provincia di Oristano, la situazione è ora in miglioramento. Osservati speciali il Rio Mogoro e i canali del Terralbese, come anche il Tirso. Questa mattina il Comune di Uras ha reso noto che si è proceduto a un “sopralluogo; il Rio Craccheras e il Rio Thamis sono tornati a livelli quasi normali. La portata del Rio Mogoro e’ regolare e attualmente non desta ...

Maltempo - Situazione drammatica in Sardegna : verso i 200mm di pioggia - esondano i fiumi e scatta l’allarme rosso : Massima allerta in Sardegna, dove in queste ore il Maltempo sta creando disagi e problemi. Sono già 60 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari in città, nell’hinterland e nel Sulcis. Tantissime le chiamate per strade allagate e infiltrazioni d’acqua in abitazioni nel capoluogo. Osservato speciale il fiume Tirso: il ponte ferrato tra Solarussa e Oristano, che in caso di esondazione potrebbe ...

Meteo : torna il maltempo al Sud - Situazione stabile al Centro-Nord : Roma, 24 mar. , askanews, Nel fine settimana Italia divisa in due dal punto di vista metereologico. Secondo gli esperti del Centro Esposn Metro, infatti, tornerà il maltempo al Sud e sulle isole, ...

Maltempo Basilicata : Situazione verso la normalità ma a Potenza le scuole rimangono chiuse domani 24 marzo : La situazione in Basilicata tende la miglioramento, a seguito delle intense precipitazioni nevose di ieri: le scuole sono rimaste chiuse oggi in numerosi Comuni, tra cui le città capoluogo Potenza e Matera. Non si segnalano disagi particolari sulla viabilità principale mentre sulle strade cittadine dei Comuni maggiormente colpiti si rilevano ancora criticità. Dopo una riunione in Prefettura il sindaco di Potenza Dario De Luca ha deciso di tenere ...

Maltempo - emergenza a Maratea : “Situazione catastrofica dopo le mareggiate” : C’è grande preoccupazione a Maratea, in provincia di Potenza, per i danni provocati dalle mareggiate al porto ed alla costa e per l’incertezza dei collegamenti stradali a causa di frane e caduta massi. Oggi mare meno agitato nel Golfo di Policastro rispetto a ieri quando le onde si sono abbattute come una calamità sulla scogliera e sul molo nord del porticciolo turistico, danneggiando strutture ed imbarcazioni, alcune affondate. ...

Maltempo - Comitato Difesa Lago Bracciano : “Pioggia e neve non hanno migliorato la Situazione” : “La situazione è molto grave i livelli del Lago sono bassissimi, malgrado piogge e neve: un habitat naturale, un’ecosistema gravemente compromesso“: lo ha dichiarato Graziarosa Villani, presidente del Comitato Difesa Lago Bracciano. “La pioggia non ha certo dato sollievo al Lago, ha alzato di poco il livello dell’acqua del Lago – spiega all’Adnkronos – quindi la situazione non è affatto buona e in ...

Maltempo : assessore Veneto - costante monitoraggio Situazione litorale : Venezia, 12 mar. (AdnKronos) – ‘Anche in quest’occasione abbiamo da subito attivato i nostri uffici per monitorare la situazione e riportarla in condizione di normalità, con obiettivi di sicurezza ma anche allo scopo di ripristinare la fruizione turistica che vedrà un primo avvio già con la Pasqua ormai prossima”: così l’assessore regionale alla Difesa del Suolo Gianpaolo Bottacin, illustrando gli interventi ...

Maltempo : assessore Veneto - costante monitoraggio Situazione litorale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Fin dall’inizio del mandato ho seguito con costante attenzione la problematica dei ripascimenti – prosegue Bottacin - ben consapevole dell’importanza non solo per gli aspetti della sicurezza, ma anche da un punto di vista economico sociale che può essere garantito solo d

Maltempo Ravenna : Situazione dei fiumi sotto controllo e livelli idrometrici in calo : A causa delle intense precipitazioni di questi giorni e del rialzo delle temperature, il Comune di Ravenna rende noto che si è reso necessario controllare i fiumi Lamone, Savio e Montone per monitorare il livello delle piene e prevenire possibili fenomeni franosi. Durante la notte la situazione è stata monitorata dalla Polizia Municipale e dagli uffici di Protezione Civile del Comune, allo stato attuale i livelli idrometrici sono in calo e non ...

Maltempo Veneto : pioggia in tutta la regione - Situazione meteo in miglioramento : In tutto il Veneto si registra pioggia debole dalla mattina: segnalato anche nevischio tra veronese e il bellunese. Non si registrano disagi alla viabilità stradale o alla circolazione dei treni. La situazione meteo tende al miglioramento nel tardo pomeriggio e nella serata. L'articolo Maltempo Veneto: pioggia in tutta la regione, situazione meteo in miglioramento sembra essere il primo su meteo Web.