Simone Coccia conferma la rissa nella notte del GF 15 | “Aspetto lunedì”

“Ha un figlio? Sì”. Simone Coccia in versione papà. Un matrimonio alle spalle - un’ex moglie e un bambino di 12 anni : chi è Colaiuta jr : Fisico statuario e una grande passione per i tatuaggi. Simone Coccia Colaiuta, fidanzato della deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane è tornato alla ribalta grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 15. Di lui ormai sappiamo tutto, ma in pochi sanno che nella vita del toy boy della Pezzopane c’è un’altra persona molto speciale. Si tratta del figlio, nato dal matrimonio, finito con il divorzio, con Barbara ...

Grande Fratello - spento il microfono a Simone Coccia Colaiuta. Rivolta : 'È la prova del complotto - gli autori...' : Al Grande Fratello autori e regia non vogliono far sapere cos'è accaduto veramente? O peggio: vogliono nasconderlo per salvare Luigi Favoloso ? Il sospetto corre sui social e la prova sarebbe l'...

Grande Fratello - Luigi Favoloso di notte insulta Stefania Pezzopane - scatta la rissa con Simone Coccia Colaiuta : Ubriaco e molesto: Luigi Favoloso semina il panico al Grande Fratello e insulta in libertà Stefania Pezzopane , la deputata del Pd fidanzata del coinquilino Simone Coccia Colaiuta . È stato lo stesso ...

“Solo casini”. Gf - rissa sfiorata tra Luigi e Simone Coccia Colaiuta. Notte da delirio nella casa di Cinecittà : Favoloso beve - insulta Stefania Pezzopane ed è caos totale : Non si placano le tensioni al “Grande Fratello”. Dopo l’aggressione verbale di Baye Dame ad Aida Nizar, che è costata la squalifica al ragazzo italo-senegalese, ieri sera si sarebbero aperti due nuovi “fronti di guerra”: il primo vede schierati Luigi Mario Favoloso contro Alberto Mezzetti alias il Tarzan di Viterbo, mentre il secondo (ancora da confermare) lo stesso Favoloso ma stavolta coinvolto in una ...

Grande Fratello 2018 - Stefania Pezzopane accusa il reality di strumentalizzare morbosamente la sua storia con Simone Coccia : Lo sfogo della deputata al settimanale Oggi: "Sperano di infastidirmi, mostrando certi aspetti del suo carattere"

Chi è Stefania Pezzopane? Biografia - età e vita privata della compagna di Simone Coccia Colaiuta : Chi è Stefania Pezzopane? Età, altezza, ex marito e figli della compagna di Simone Coccia Colaiuta sono molto ricercate sul Web, soprattutto adesso che lui è un concorrente del Grande Fratello 2018 e si parla spesso della loro storia d'amore. Barbara d'Urso non perde occasione per ricordare che Simone è fidanzato con Stefania, che pare non stia gradendo molto il modo in cui la sua relazione viene sfruttata all'interno del reality show... ...

STEFANIA PEZZOPANE / “I messaggi di Simone Coccia a Lucia Bramieri? Ho riso” (Matrix Chiambretti) : STEFANIA PEZZOPANE sarà tra gli ospiti di Piero Chiambretti nell'appuntamento di questa sera, venerdì 4 maggio, di Matrix Chiambretti. Si parlerà della sua relazione con Simone Coccia.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 09:06:00 GMT)

BAYE DAME & AIDA NIZAR - GRANDE FRATELLO 2018/ È scontro a distanza anche con Simone Coccia : BAYE DAME è intervenuto con una diretta Instagram e a Spy per parlare della sua esperienza al GRANDE FRATELLO e chiarire quanto accaduto con AIDA NIZAR: ecco le sue parole.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 21:43:00 GMT)

Gf 2018 : Simone Coccia felice per la squalifica del concorrente italo-senegalese Video : Il fidanzato della senatrice Stefania Mezzopane, Simone Coccia, ritorna a parlare della squalifica del concorrente italo-senegalese #Baye Dame e si dice molto felice per il provvedimento preso dalla produzione del #Grande Fratello 2018. Anzi, Simone aggiunge che per ciò che ha fatto è stato giusto che abbia pagato e sia stato punito. Inoltre, Baye deve ritenersi anche fortunato per essere rimasto alcuni giorni all'interno della casa più spiata ...

“Così non va…”. Stefania Pezzopane contro il Grande Fratello (e Barbara D’Urso). La fidanzata di Simone Coccia Colaiuta rompe il silenzio e sbotta : Simone Coccia Colaiuta è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d’Urso con opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, che va in onda in prima serata su Canale 5. Il 35enne è noto per essere il fidanzato della deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane e da quando è entrato nella casa di Cinecittà in tanti hanno iniziato a riportare a galla ...

Simone Coccia Colaiuta minacciato da Baye Dame? Il GF 15 sempre più shock : Leggi l'Articolo - Coccia Colaiuta potrebbe aver subito delle minacce da un altro concorrente del GF 15, che fra pochi minuti scoprirà quale destino lo attende nella Cas...