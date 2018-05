Sicilia | Forza Nuova | no a questionario inquisitoria di Arcigay ai candidati

Massimo Ursino - dirigente di Forza Nuova in Sicilia - è stato aggredito e picchiato a Palermo : Massimo Ursino, segretario provinciale di Forza Nuova in Sicilia, è stato aggredito a Palermo da un gruppo di persone: almeno sei. Intorno alle ore 19 di martedì 20 febbraio Ursino, che stava camminando in via Dante, nel centro della città, The post Massimo Ursino, dirigente di Forza Nuova in Sicilia, è stato aggredito e picchiato a Palermo appeared first on Il Post.