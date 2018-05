Sicilia | c' è la ' Targa Florio' | chiude tratto autostrada A19

Targa Florio "E' un motivo d'orgoglio per la Sicilia" start domani venerdì 4 maggio da Palermo e subito la prova Spettacolo "Blutec" : ... Galioto su Lancia Fulvia, Gentiluomo su Alfa Romeo GT e Giaconia di Migaido su Porsche 356, Proprio la prova Spettacolo "Blutec" sarà trasmessa da RAI Sport in leggera differita, mentre speciali ...

Sicilia : conto alla rovescia per la Targa Florio - in gara oltre 120 auto : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - conto alla rovescia per la 102^ edizione della Targa Florio, organizzata da AC Palermo ed automobile Club d’Italia. oltre 120 le auto in gara, per una competizione che vedrà al via i migliori protagonisti del Campionato Italiano Rally, di cui è 3° round, del Campionato

Targa Florio'sorride'ai piloti Siciliani : ROMA, 31 MAR - La Targa Florio è da sempre un appuntamento irrinunciabile per ogni pilota, che vorrebbe almeno una volta essere al via della corsa automobilistica più antica del mondo e confrontarsi sulle leggendarie strade siciliane. In particolare questo sentimento è da sempre radicato nei piloti siciliani che vedono la "Targa" come preziosa occasione per sfidare la ...

Selezioni in Sicilia per "Rock targato Italia" : Il prossimo 22 marzo si svolgeranno a Palermo le Selezioni per partecipare alla trentesima edizione di Rock targato Italia