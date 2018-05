Serie B | per il club ' nessuna violazione' | l' esperto ' 2 punti di penalizzazione'

Jeep : tre nuove Serie speciali per celebrare i 10 anni di Wrangler : Per celebrare i 10 anni della terza generazione dell'icona Wrangler - la leggendaria JK - e salutare il passaggio di testimone al nuovo modello Wrangler che arriverà negli showroom europei dopo l'...

Rugby - arrivano le nuove regole? A Perth il test del World Series Rugby : supermeta da 9 punti e più velocità : nuove regole per il Rugby? Il futuro potrebbe essere proprio questo. Oggi prenderà il via la prima edizione del World Series Rugby, un torneo a cui parteciperanno anche Samoa, Tonga, Figi, Hong Kong e voluto da Andrew Forrest, il Presidente di Western Force. La Federazione Internazionale ha dato il permesso di testare le nuove regole con la possibilità di adottarle nei massimi tornei ufficiali nel prossimo futuro: mete da nove punti (sette per ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la 24ma giornata. Big match Pro Recco-Brescia - Lazio-Posillipo per evitare la zona play out : La 24ma giornata della regular season della Serie A1 di Pallanuoto andrà in scena interamente sabato 5 maggio e vedrà il big match tra Pro Recco e Brescia: i recchelini, schiacciasassi sia in Italia che in Europa, potranno blindare il primo posto al termine della stagione regolare, pur essendo già certi di entrare in gioco direttamente nelle semifinali della Final Six scudetto. La BPM Sport Management ne può approfittare per riavvicinarsi ai ...

Serie A Fiorentina - Thereau punta l'Europa : «Dobbiamo crederci per forza» : FIRENZE - Missione Europa League per i viola. Cyril Thereau l'ha ribadito a margine di una sessione di autografi presso il Fiorentina Store: 'Adesso dobbiamo crederci per forza all'Europa. Poco tempo ...

Calcio : ISG riformula offerta scaduta da 66 mln per diritti title sponsor Serie A : Global-Local Sports Media (ISG) ha inviato oggi una mail a tutti i club di Serie A, al commissario della Lega Serie A, Giovanni Malago’, ai sub commissari e al direttore generale della Lega formulando una offerta per i diritti di title sponsor della Serie A e della Coppa Italia per il prossimo triennio 2018-2021 per un totale di 66 milioni di euro. La mail, visionata dall’Adnkronos, conferma “l’interesse della società a ...

Serie A Bologna - lavoro differenziato per Helander : Bologna - A due giorni dalla partita di Torino contro la Juventus , il Bologna oggi ha continuato gli allenamenti sotto una leggera pioggia: per i felsinei riscaldamento atletico ed esercitazioni ...

LG potrebbe usare schermi diversi per le Serie G e V - primo sguardo a OnePlus 6 Avengers Edition : Mentre diamo un primo sguardo alla confezione di vendita di OnePlus 6 Avengers Limited Edition, scopriamo che LG potrebbe decidere di utilizzare gli schermo OLED solo sulla serie V, lasciano alla serie G i pannelli LCD. L'articolo LG potrebbe usare schermi diversi per le serie G e V, primo sguardo a OnePlus 6 Avengers Edition proviene da TuttoAndroid.

Serie B Palermo - per Struna lesione di secondo grado : Palermo - Il difensore del Palermo Struna , che si è sottoposto ad accertamenti medici, ha riportato una lesione di secondo grado. Questo il comunicato del club rosanero: "Il calciatore Aljaz Struna ...

Diritti tv : attesa l'udienza per il bando Serie A : Dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, dopo l'udienza di discussione delle parti fissata per domani alle 10, la decisione del Tribunale di Milano di confermare o revocare il provvedimento di ...

Serie B deferimento al Tribunale Federale Nazionale per il Bari : Bari - Il Procuratore Federale, su segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare il Bari , Serie B, per alcune irregolarità amministrative. Il ...

Serie C - sorteggio Supercoppa : tutte le gare tra le big : La regular season della Serie C è vicinissima a concludersi e le attenzioni sono tutte su play off, play out e Supercoppa di Serie C. Se ai play off ci sono tantissime squadre di grandi qualità che fanno pensare a sfide molto interessanti (da Trapani a Reggiana, da Sambenedettese a Catania, da Alessandria a Pisa), senza dubbio si attendono le sfide tra le vincitrici dei rispettivi gironi. Come ogni anno, infatti, la Lega di Serie C crea il ...

Clamoroso in Serie B - ribaltone in arrivo in classifica : deferito il Bari per responsabilità oggettiva : Il Procuratore federale, su segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare il Bari in Serie B per alcune irregolarita’ amministrative. Il Procuratore ha deferito Cosmo Antonio Giancaspro, presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della societa’, e Giovanni Palasciano, socio partner della Ria Grant Thornton, soggetto responsabile del controllo ...

Diritti tv : domani l'udienza per il bando Serie A : Dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, dopo l'udienza di discussione delle parti fissata per domani alle 10, la decisione del Tribunale di Milano di confermare o revocare il provvedimento di ...