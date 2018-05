Serie B Palermo | Zamparini presenterà un esposto contro Baccaglini

Serie B Palermo - Zamparini denuncia Baccaglini : Palermo - Maurizio Zamparini , proprietario del Palermo Calcio, annuncia la presentazione di un esposto contro Paul Baccaglini , ex presidente della società che avrebbe dovuto rilevarla l'anno scorso ...

Serie B Palermo - per Struna lesione di secondo grado : Palermo - Il difensore del Palermo Struna , che si è sottoposto ad accertamenti medici, ha riportato una lesione di secondo grado. Questo il comunicato del club rosanero: "Il calciatore Aljaz Struna ...

Serie B Cesena-Parma - dirige Fourneau. Ternana Unicusano-Palermo : Minelli : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della quarantesima giornata del campionato cadetto, in programma sabato 5 maggio alle ore 15. Due i posticipi: domenica, alle ore 17.30 c'è Cesena-...

Serie B - vince il Parma. Il Frosinone sorpassa il Palermo. La classifica : La Serie B in campo il 1 maggio: cambiano le posizioni in zona play-off, Parma più vicino alla Serie A

Video/ Palermo Bari (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 39^ giornata) : Video Palermo Bari (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 39^ giornata di Serie B. Nenè trova il pari per i galletti, rimasti in nove a fine incontro.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:36:00 GMT)

Serie B - Palermo-Bari 1-1 : in gol La Gumina e Nené : Roberto Stellone debutta con l'1-1 con il Bari. Poche emozioni, prevalenza di occasioni pugliesi nel primo tempo, siciliana nella ripresa, con vantaggio di La Gumina a 10' dalla fine, due espulsione ...

Serie B Palermo-Bari 1-1. Nenè replica a La Gumina : PALERMO - Palermo e Bari pareggiano 1-1 nell'anticipo della trentanovesima giornata di campionato, nel giorno dell'esordio sulla panchina rosanero del nuovo tecnico Stellone . I gol, entrambi nella ...

Serie B Palermo-Bari - Nenè riprende i rosanero : termina 1-1 : PALERMO - L'anticipo della trentanovesima giornata tra Palermo e Bari si chiude sul punteggio di 1-1, nel giorno dell'esordio sulla panchina rosanero del nuovo tecnico Stellone . I gol, entrambi nella ...

Serie B - Palermo-Bari 1-1 - a segno La Gumina e Nené : Ottanta minuti noiosi e privi di spunti, dieci minuti piu recupero di fuoco in cui si sono visti due gol, due rossi, una rissa ed emozioni che nessuno avrebbe potuto prevedere dopo una gara tanto ...

Serie B Palermo-Bari - probabili formazioni e tempo reale alle 20.30. Dove vederla in tv : PALERMO - Il Palermo terzo in classifica, dopo la sconfitta esterna contro il Venezia , che è costato il posto a Bruno Tedino , si prepara ad ospitare il Bari di Fabio Grosso , posizionato tre punti ...

Serie B - calendario e orari 39giornata : che anticipo a Palermo : Va in archivio il primo verdetto di questa Serie B, campionato incerto come non mai eppure accompagnato da una sentenza assoluta. Parliamo dell'Empoli di Andreazzoli promosso con 4 turni d'anticipo ...

Serie B - Andreazzoli riporta l'Empoli in A. Perdono Parma e Frosinone. Stellone subentra a Tedino - a Palermo : l'Empoli risale subito in A, con 4 giornate di anticipo. Il Castellani è quasi esaurito e la squadra di Aurelio Andreazzoli offre spettacolo, come sempre. Avanza con Caputo, capocannoniere con 25 reti,...

Serie B Palermo - Zamparini : «Esonero Tedino? Sto riflettendo» : Palermo - "Cadono le braccia dopo la partita di ieri sera. Così non si va da nessuna parte, non ci ho dormito e sto riflettendo sulle decisioni da prendere" . Il presidente del Palermo , Maurizio ...

Serie B - Venezia-Palermo 3-0 : ANSA, - VENEZIA, 27 APR - Davanti a 5.767 spettatori, un convincente Venezia travolge il Palermo per 3-0, fa un passo avanti verso i Play-off e avvicina in classifica gli avversari. La partita si ...