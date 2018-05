Serie A Crotone | Faraoni | «Umili e concentrati contro il Chievo»

Biglietti Chievo-Crotone - Serie A (6 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita del Bentegodi : Domenica 6 maggio allo stadio Bentegodi di Verona andrà in scena una sfida molto importante per i bassi fondi della graduatoria del campionato di calcio di Serie A tra il Chievo ed il Crotone, valida per la 36ma giornata del torneo nazionale. Un match importante quello del rettangolo di gioco verone. I clivensi avranno un nuovo mister in panchina: esonerato Maran e promozione, dalla Primavera alla prima squadra, di Lorenzo D’Anna. ...