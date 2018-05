Serie A Bologna | Donadoni | «Juventus forte | è uno stimolo in più»

Probabili Formazioni Juventus-Bologna Serie A 5-5-2018 : Le Probabili Formazioni di Juventus-Bologna, 36^ giornata di Serie A, 05-05-2018, ore 20:45. Bentancur al posto di Pjanic, Cuadrado confermato terzino? Allo Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri proverà ad ipotecare il settimo Scudetto consecutivo sfidando il Bologna di Roberto Donadoni. I bianconeri arrivano a questa sfida dopo aver sconfitto l’Inter in una partita ricca di polemiche e che ha lasciato davvero molti ...

Probabili formazioni / Juventus Bologna : diretta tv - orario e le ultime notizie live (Serie A 36^ giornata) : Probabili formazioni Juventus Bologna: diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 attesi in campo all'Allianz Stadium per l'anticipo di Serie A. Donadoni senza Dzemaili?.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 08:31:00 GMT)

Serie A Bologna - lavoro differenziato per Helander : Bologna - A due giorni dalla partita di Torino contro la Juventus , il Bologna oggi ha continuato gli allenamenti sotto una leggera pioggia: per i felsinei riscaldamento atletico ed esercitazioni ...

Serie A : Juventus-Bologna a Irrati : ANSA, - ROMA, 3 MAG - Juventus-Bologna, in programma sabato 5 maggio alle 20.45 e valida per la 36/a giornata di Serie A, sarà arbitrata da Massimiliano Irrati, della sezione di Pistoia. Per la ...

Serie A Napoli-Torino - dirige Doveri. Juventus-Bologna : Irrati : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie A, in programma domenica 6 maggio alle ore 15. Due gli anticipi: si ...

Biglietti Juventus-Bologna - Serie A (5 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita dell’Allianz Stadium : Sabato 5 maggio alle ore 20.45 l’Allianz Stadium sarà teatro dell’anticipo serale della 36esima giornata di Serie A tra la Juventus ed il Bologna. I bianconeri, reduci dal sofferto successo nel Derby d’Italia di San Siro contro l’Inter, hanno portato il loro vantaggio a +4 sul Napoli in vetta alla graduatoria generale, quando mancano tre turni al termine del campionato, approfittando del ko dei partenopei nella trasferta ...

RISULTATI BASKET Serie A2 / Playoff - diretta live score : Treviso e Bologna allungano! (1^ turno gara-1) : RISULTATI BASKET SERIE A2: diretta live score delle partite di gara-1 del primo turno Playoff. Inizia la corsa verso l'unica promozione: Trieste, Fortitudo Bologna e Treviso le favorite(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 21:06:00 GMT)

Serie A Bologna - Dzemaili a rischio per la Juventus : Bologna - Dopo essere stato sconfitto con il punteggio di 1-2 dal Milan , il Bologna torna ad allenarsi a Casteldebole: i titolari di ieri hanno fatto lavoro di scarico in palestra, tutti gli altri ...

Serie A Bologna - sospiro Dzemaili : niente lesioni : Bologna - Il giorno dopo la sconfitta con il Milan , il Bologna ha ripreso gli allenamenti: i titolari di ieri hanno fatto lavoro di scarico in palestra, tutti gli altri una partitella insieme ad ...

Video/ Bologna Milan (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A 35^ giornata) : Video Bologna Milan (1-2): highlights e gol della partita di Serie A per la 35^ giornata. I rossoneri tornano al successo con Calhanoglu e Bonaventura.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 03:02:00 GMT)

Serie A - Milan batte Bologna 2-1 Video : 3 Partita giocata nel segno della sofferenza e di qualche gol mancato per il #Milan che ha vinto di misura 2-1 in casa del Bologna di Donadoni. A segno sono andati Hakan Çalhanoglu di ritorno dall'infortunio e Jack #Bonaventura, secondo gol nelle ultime tre partite. Per il club casalingo ha segnato De Maio nel secondo tempo. Roberto Donadoni ha schierato il 4-3-3: Antonio Mirante; Ibrahima Mbaye, Giancarlo Gonza'lez, Sebastien De ...

