Serie A Benevento | De Zerbi | «Le assenze non mi preoccupano»

Serie A Benevento - De Zerbi : «Gioca Gyamfi. Faremo una gara dignitosa» : Benevento - Sarà un Benevento con i cerotti quello atteso dalla Spal nel prossimo turno di campionato. All'appello mancheranno tra infortuni e squalifiche Cataldi, Brignola, Tosca, Guilherme, Djuricic,...

Serie A Benevento - Guilherme prosegue il recupero : Benevento - Roberto De Zerbi , a pochi giorni dell'impegno di domenica contro la Spal a Ferrara, ha impegnato i suoi uomini in una intensa seduta di lavoro. I giallorossi hanno prima sciolto i muscoli ...

Serie A Benevento - ancora recupero per Guilherme : Benevento - In vista dell'impegno di domenica prossima contro la Spal a Ferrara, oggi De Zerbi ha impegnato i suoi uomini in una intensa seduta di lavoro. I giallorossi hanno prima sciolto i muscoli ...

Benevento-Udinese 3-3 - ce ne andiamo dalla Serie A ma sappiamo già che vi mancheremo : Ora che il campionato – insieme a questa rubrica – volge al termine e il Benevento si appresta a lasciare la Serie A, una domanda si leva al cielo (tra sciarpette e striscioni giallorossi) dagli spalti dell’instancabile tifoseria del Vigorito: come farete, sostenitori delle altre squadre, senza di noi? Chi vi inchioderà a rocamboleschi cambi di risultato nel giro di pochi secondi? Chi vi farà provare sentimenti contrastanti tutti in ...

Video/ Benevento Udinese (3-3) : highlights e gol della partita (Serie A 35^ giornata) : Video Benevento Udinese (3-3): highlights e gol della partita di Serie A per la 35^ giornata. Le immagini salienti del match al Vigorito (domenica 29 aprile 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 09:46:00 GMT)

Serie A Benevento - De Zerbi : «Se resto? Non si tratta di soldi...» : Benevento - Roberto De Zerbi non è soddisfatto del tutto per il pareggio interno contro l' Udinese , ma guarda al futuro: "Non so se avrò la forza di ripartire dopo un anno massacrante, devo esserne ...

Serie A - De Zerbi : «Non so se resto a Benevento» : UDINE - Il pareggio alla Dacia Arena contro l' Udinese non soddisfa appieno Roberto De Zerbi, che guarda al futuro: "Non so se avrò la forza di ripartire dopo un anno massacrante, devo esserne sicuro. ...

Serie A - Gol - emozioni ed errori : 3-3 tra Benevento e Udinese : Diretta tv e streaming: come seguire la partita Benevento-Udinese sarà visibile in diretta esclusiva su Sky, sul canale Sky Calcio 4, e in streaming su Sky Go attraverso tablet, smartphone e pc. ...

Serie A - Benevento-Udinese 3-3 : Lasagna illude - Sagna pareggia : I campani, già retrocessi, onorano fino alla fine il campionato e costringono al pari i friulani: la cura Tudor funziona a metà

Risultati Serie A - 35^ giornata : rinascita Milan - per la salvezza scatto della Spal ed il Benevento ferma l’Udinese [FOTO] : 1/41 Foto LaPresse -Garbuio Paola 29 04 2018 Verona - Italia Sport Calcio Hellas ...

Serie A Benevento-Udinese : Ultime news dai campi e formazioni : Serie A Benevento-Udinese: Ultime news dai campi e formazioni. Il Benevento per l’orgoglio, l’ Udinese per allontanare gli spettri della retrocessione. Esordio The post Serie A Benevento-Udinese: Ultime news dai campi e formazioni appeared first on CalcioBetter.com - news del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Probabili Formazioni Benevento-Udinese - Serie A 29-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Benevento-Udinese, Serie A 2017/2018, 35^ Giornata ore 15.00: analisi e pronostico della partita. Esordio in panchina per Igor Tudor nei friulani. Nonostante il successo contro il Milan, il Benevento è retrocesso matematicamente in Serie B con due turni d’anticipo a causa dell’Udinese, che si è fatta battere dal Crotone in casa. Per i friulani si è trattata dell’undicesima sconfitta consecutiva ...

Vigorito : “Benevento non era pronto per Serie A ma lasciamo con dignità” : “Abbiamo chiuso una Serie A in bellezza (la vittoria di sabato a San Siro col Milan ndr) anche se mancano ancora 4 partite e speriamo di continuare a dare uno spettacolo di dignità. Abbiamo perso la A ma ce l’abbiamo ancora ben presente sulla nostra pelle e sulla nella nostra testa. Sono 4 giornate in cui vogliamo far aumentare in noi il pensiero che forse potevamo farcela”. Sono le parole del presidente del Benevento, Oreste ...

Serie A Benevento - Vigorito : «Abbiamo mantenuto la dignità» : ... perchè mancano 4 partite al termine del campionato e vogliamo far vedere che forse potevamo farcela" : Oreste Vigorito , presidente del Benevento , commenta a 'Radio anch'io sport', la retrocessione ...