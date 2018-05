Sequestra l' idraulico che non le fa la ricevuta 75enne denunciata a Chieri | Torino

huffingtonpost

(Di venerdì 4 maggio 2018) L'si rifiuta di farle lafiscale e la cliente lo. Una, residente a, è statadai carabinieri per sequestro di persona ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.A chiamare i militari dell'Arma è stata la sorella, a cui aveva spiegato che avrebbe liberato l'uomo - chiuso a chiave nella sua abitazione - solo in presenza dei carabinieri. L'anziana lamentava anche il fatto che i lavori non fossero stati eseguiti in modo corretto.