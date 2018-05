SENIGALLIA | FATIMA SY PERDE IL LAVORO PERCHÈ NERA Opera Pia | “il razzismo non c’entra

SENIGALLIA : licenziata perché nera - Fatima riceve offerta di lavoro da imprenditore di Firenze : Ha un lieto fine la vicenda di Fatima Sy , la senegalese che ieri ha denunciato di non essere stata confermata nel posto di lavoro in una casa di riposo a Senigallia , Ancona, perché nera : un ...

