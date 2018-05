Seeds&Chips | i nuovi lavori giovani dalle campagne hi-tech

meteoweb.eu

: Seeds&Chips è alle porte, scopri il programma della seconda giornata Acquista subito il tuo biglietto!… - SEEDSandCHIPS : Seeds&Chips è alle porte, scopri il programma della seconda giornata Acquista subito il tuo biglietto!… - SEEDSandCHIPS : Seeds&Chips è alle porte! Scopri il programma complete delle conferenze 7-10 maggio #SaC18 - SEEDSandCHIPS : 'Venite a Seeds&Chips, vedrete che grande opportunità abbiamo per l'Italia! Giovani, innovazioni, sviluppo economic… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Il futuro del cibo protagonista con le impresee innovative di Coldiretti che parteciperanno a “Seeds&Chips” dal 7 al 10 maggio a Milano (MICO) – Milano Congressi – Gate 3. Ihisono protagonisti dell’Open space sull’innovazione allestito dalla Coldiretti nello Stand S1 dove sarà possibile scoprire le ultime invenzioni green, frutto della creatività tutta Made in Italy.agrivernici al “Grande fratello della stalla”, dalla biocosmesi alle mele in pastiglia, dalla coltivazione delle alghe fino alla carta d’identità elettronica degli alimenti, Nell’ambito dell’evento, il 9 maggio alle 10.30 Coldiretti organizza il convegno “Impresa 4.0 per chi? Per un approccio italiano alle tecnologie abilitanti” a cui parteciperanno Roberto Moncalvo (Presidente Coldiretti), Marco Gualtieri (Presidente Seed And Chips), Alex ...