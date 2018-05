Scuola | tra qualche giorno in arrivo arretrati e nuovi stipendi | cifre ed info

Scuola - caso diplomati magistrali ultime notizie : nota ufficiale del Coordinamento Nazionale TFA : Il caso relativo ai diplomati magistrali continua a generare polemiche: una ‘patata bollente’ che nessuno intende prendere in mano e che, soprattutto, non può far altro che creare spaccature all’interno del personale docente. A questo proposito, il Coordinamento Nazionale TFA ha provveduto ad emettere una nota in cui si ribadisce la propria posizione nei confronti della questione relativa ai […] L'articolo Scuola, caso ...

L’ALTRAScuola : Convegno a Milano. Il futuro della terza fascia. Scuola viva VS cattiva sQuola : L’altraScuola RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO della Scuola, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOK UNICORNO – L’ALTRAScuola , Associazione Culturale e Professionale del personale della Scuola – soggetto qualificato alla formazione con decreto MIUR 177/2000. ORGANIZZA Convegno – 21 maggio 2018 dalle 08:30 alle 14:00, presso l’IC. […] L'articolo ...

Scuola : assessore veneto incontra presidio di protesta maestre precarie e genitori : Venezia, 3 mag. (AdnKronos) - Solidarietà alle insegnanti precarie e alle famiglie in protesta a Padova è stata espressa anche dall’assessore regionale all’Istruzione, Elena Donazzan. L’assessore, incontrando il presidio delle manifestanti davanti alla prefettura di Padova, ha confermato l’attenzion

Arretrati stipendio Scuola e aumenti : quanto prenderanno gli insegnanti Video : Finalmente tutti gli #insegnanti possono venire a conoscenza degli Arretrati per lo stipendio della #scuola che spettano loro. È finita l'attesa per sapere nello specifico il periodo in cui riceveranno gli Arretrati sullo stipendio, in to alla firma stabilita del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016/2018. La comunicazione relativa agli Arretrati è arrivata direttamente da NoiPA. La novita' è molto interessante, perché permette ai ...

Scuola - protesta al Miur : 'La maestra non si tocca'

Stipendi NoiPa Scuola - news 3/5 aumenti ed arretrati : consulta le tabelle al netto : NoiPa mette fine all’ansia del personale della scuola, in merito ad aumenti e arretrati Stipendiali: ha finalmente comunicato le date in cui arriverà l’accredito. La buona notizia è che gli arretrati saranno corrisposti già a maggio, entro la fine del mese, e includeranno il periodo che va da gennaio 2016 a maggio 2018. Per gli […] L'articolo Stipendi NoiPa scuola, news 3/5 aumenti ed arretrati: consulta le tabelle al netto ...

Modicano tra i diplomati alla Scuola di cucina internazionale Alma : Tra i diplomati professionisti provenienti da tutta Italia alla scuola internazionale di cucina Alma, c'è anche Giuseppe Terranova

Scuola - NoiPa ultime notizie : comunicato ufficiale su applicazione CCNL - arretrati e aumenti stipendi : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha ufficializzato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018: ricordiamo che dall’applicazione del nuovo CCNL dipendeva l’erogazione degli arretrati e dell’aumento degli stipendi per il personale scolastico. A questo proposito, NoiPa ha provveduto ad emettere un comunicato ufficiale attraverso il quale si ...

Forze dell’Ordine e Scuola : nuovo stipendio a giugno e arretrati a maggio? Video : Anche aprile è passato e con lo stipendio percepito dai lavoratori statali della #Scuola o di Forze Armate e Forze dell’Ordine, nulla è stato erogato alla voce arretrati o aumenti di stipendio. Da mesi militari, #Carabinieri, poliziotti e tutti i lavoratori del comparto Difesa e Sicurezza, aspettano di ricevere gli arretrati per il 2016, il 2017 con le prime mensilita' del 2018 e l’aumento previsto dal nuovo #contratto ormai sottoscritto. Lo ...

CASERTA - Mondo della Scuola e Ricerca Scientifica si incontrano nel Polo di Ricerca Neurobiotech : La scienza non può esistere senza che sia comunicata al pubblico. Ma gli studenti non sono un pubblico normale: sono la risorsa più importante per un Paese che non voglia perdere il treno dell'...

Uomo accoltellato davanti ad una Scuola media : trasportato d'urgenza in ospedale : Un clochard di 45 anni è ricoverato in gravi condizioni a Bari dopo essere stato trovato riverso al suolo davanti alla scuola media Amedeo d’Aosta di via Oberdan. Lo riferisce Repubblica. Stando alle...

Scuola - 1° maggio in sciopero per salvare decine di migliaia di diplomati magistrale : Domani, 1° maggio , è la Festa dei lavoratori e per un gruppo di maestri precari della Scuola pubblica, con diploma magistrale, sarà una festa particolare: la passeranno davanti al Miur , dove da un ...

Scuola - diplomati magistrali ultime notizie : ‘Non ci arrenderemo a una sentenza ingiusta’ : La questione riguardante i diplomati magistrali continua a tenere banco e nelle ultime ore è stata pubblicata una nota da parte delle maestre e dei maestri della Cub Sur dell’Emilia Romagna che intendono esprimere tutta la loro solidarietà nei confronti dei diplomati magistrali che, durante il loro sciopero della fame, sono stati sgomberati dalla polizia a Roma. Ultimissime notizie diplomati […] L'articolo Scuola, diplomati magistrali ...