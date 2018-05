Gita Scuola.Si fa canna - giù da finestra : 14.15 Una studentessa milanese di 17 anni è caduta da una finestra dell'albergo in cui era ospitata la sua classe, in Gita scolastica a Napoli, dopo aver fumato uno spinello. La giovane, che ha riportato una frattura al bacino, "è stata trasferita all'ospedale Niguarda a Milano e non sarebbe in pericolo di vita". Sul caso indagano i carabinieri di Napoli. Denunciate due compagne per cessione di stupefacenti e lesioni in conseguenza di altro ...

Scuola : tra qualche giorno in arrivo arretrati e nuovi stipendi - cifre ed info : Una cosa risaputa è che il comparto Scuola, la maxi area della Pubblica Amministrazione che conta oltre 1,2 milioni di lavoratori, ha un nuovo contratto collettivo. Il 19 aprile la firma definitiva è arrivata e quanto previsto dal nuovo CCNL adesso viene messo in atto, a partire dalle nuove tabelle retributive. La piattaforma del Mef adibita al ruolo di organizzatore delle retribuzioni, cioè NoiPA, adesso deve aggiornare il sistema proprio in ...

Scuola - caso diplomati magistrali ultime notizie : nota ufficiale del Coordinamento Nazionale TFA : Il caso relativo ai diplomati magistrali continua a generare polemiche: una ‘patata bollente’ che nessuno intende prendere in mano e che, soprattutto, non può far altro che creare spaccature all’interno del personale docente. A questo proposito, il Coordinamento Nazionale TFA ha provveduto ad emettere una nota in cui si ribadisce la propria posizione nei confronti della questione relativa ai […] L'articolo Scuola, caso ...

L’ALTRAScuola : Convegno a Milano. Il futuro della terza fascia. Scuola viva VS cattiva sQuola : L’altraScuola RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO della Scuola, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOK UNICORNO – L’ALTRAScuola , Associazione Culturale e Professionale del personale della Scuola – soggetto qualificato alla formazione con decreto MIUR 177/2000. ORGANIZZA Convegno – 21 maggio 2018 dalle 08:30 alle 14:00, presso l’IC. […] L'articolo ...

Scuola : assessore veneto incontra presidio di protesta maestre precarie e genitori : Venezia, 3 mag. (AdnKronos) - Solidarietà alle insegnanti precarie e alle famiglie in protesta a Padova è stata espressa anche dall’assessore regionale all’Istruzione, Elena Donazzan. L’assessore, incontrando il presidio delle manifestanti davanti alla prefettura di Padova, ha confermato l’attenzion

Arretrati stipendio Scuola e aumenti : quanto prenderanno gli insegnanti Video : Finalmente tutti gli #insegnanti possono venire a conoscenza degli Arretrati per lo stipendio della #scuola che spettano loro. È finita l'attesa per sapere nello specifico il periodo in cui riceveranno gli Arretrati sullo stipendio, in to alla firma stabilita del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016/2018. La comunicazione relativa agli Arretrati è arrivata direttamente da NoiPA. La novita' è molto interessante, perché permette ai ...

Scuola - protesta al Miur : 'La maestra non si tocca' : ... Istat: 54,1 mln di residenti nel 2065 Black Friday, ecco i suggerimenti su come risparmiare Ponte 25 aprile 1° maggio da record, mai cosi' tanti turisti da 5 anni Papa Francesco: 'La scienza ha dei ...

Stipendi NoiPa Scuola - news 3/5 aumenti ed arretrati : consulta le tabelle al netto : NoiPa mette fine all’ansia del personale della scuola, in merito ad aumenti e arretrati Stipendiali: ha finalmente comunicato le date in cui arriverà l’accredito. La buona notizia è che gli arretrati saranno corrisposti già a maggio, entro la fine del mese, e includeranno il periodo che va da gennaio 2016 a maggio 2018. Per gli […] L'articolo Stipendi NoiPa scuola, news 3/5 aumenti ed arretrati: consulta le tabelle al netto ...

Modicano tra i diplomati alla Scuola di cucina internazionale Alma : Tra i diplomati professionisti provenienti da tutta Italia alla scuola internazionale di cucina Alma, c'è anche Giuseppe Terranova

Arretrati stipendio Scuola e aumenti : quanto prenderanno gli insegnanti : Finalmente tutti gli insegnanti possono venire a conoscenza degli Arretrati per lo stipendio della scuola che spettano loro. È finita l'attesa per sapere nello specifico il periodo in cui riceveranno gli Arretrati sullo stipendio, in seguito alla firma stabilita del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016/2018. La comunicazione relativa agli Arretrati è arrivata direttamente da NoiPA. La novità è molto interessante, perché permette ai ...

Scuola - NoiPa ultime notizie : comunicato ufficiale su applicazione CCNL - arretrati e aumenti stipendi : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha ufficializzato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018: ricordiamo che dall’applicazione del nuovo CCNL dipendeva l’erogazione degli arretrati e dell’aumento degli stipendi per il personale scolastico. A questo proposito, NoiPa ha provveduto ad emettere un comunicato ufficiale attraverso il quale si ...

Forze dell’Ordine e Scuola : nuovo stipendio a giugno e arretrati a maggio? Video : Anche aprile è passato e con lo stipendio percepito dai lavoratori statali della #Scuola o di Forze Armate e Forze dell’Ordine, nulla è stato erogato alla voce arretrati o aumenti di stipendio. Da mesi militari, #Carabinieri, poliziotti e tutti i lavoratori del comparto Difesa e Sicurezza, aspettano di ricevere gli arretrati per il 2016, il 2017 con le prime mensilita' del 2018 e l’aumento previsto dal nuovo #contratto ormai sottoscritto. Lo ...

CASERTA - Mondo della Scuola e Ricerca Scientifica si incontrano nel Polo di Ricerca Neurobiotech : La scienza non può esistere senza che sia comunicata al pubblico. Ma gli studenti non sono un pubblico normale: sono la risorsa più importante per un Paese che non voglia perdere il treno dell'...

Uomo accoltellato davanti ad una Scuola media : trasportato d'urgenza in ospedale : Un clochard di 45 anni è ricoverato in gravi condizioni a Bari dopo essere stato trovato riverso al suolo davanti alla scuola media Amedeo d’Aosta di via Oberdan. Lo riferisce Repubblica. Stando alle...