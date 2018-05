SCUOLA Che dire quando l' educazione dei giovani diventa offerta formativa ?

Grazie a Bocelli rinasce una SCUOLA nelle Marche : Riflettori su Sarnano, localita marchigiana colpita dal terremoto dell'autunno 2016. Oggi sarà capitale della solidarietà per un giorno, un progetto firmato da Andrea Bocelli Foundation e Only The ...

SCUOLA - ultimissime notizie precariato : docente batte il Miur anche in Appello : Ancora una volta, un professore precario esce vittorioso nella sua battaglia contro il Miur (Ministero dell’Istruzione) per la rivendicazione dei propri diritti. Infatti, secondo quanto pubblicato dal quotidiano delle Marche, lindiscreto.it, un insegnante di musica si è visto riconosciuto, anche in secondo grado, un indennizzo e gli scatti di anzianità, in quanto, seppur prestante servizio come precario, aveva ininterrottamente svolto il ...

Anche Renato Zero a Sarnano per l’inaugurazione della nuova SCUOLA finanziata dalla Andrea Bocelli Foundation : Renato Zero a Sarnano partecipa all'inaugurazione della nuova scuola Giacomo Leopardi finanziata dalla Andrea Bocelli Foundation. La struttura sorge sulle macerie del vecchio edificio, andato distrutto dopo il sisma del 2016. La campanella della scuola ha suonato alle ore 15 del 2 maggio, alla presenza di diversi volti del mondo dello spettacolo. Con il suono della campanella partiranno i lavori della scuola che Andrea Bocelli ha voluto ...

AMICI 2018/ Ed. 17 - Alessandra Amoroso confessa : "Anche io piangevo sempre nella SCUOLA - ecco perché" : AMICI 2018, ed. 17: duro sfogo di Matteo Cazzato contro Rudy Zerbi dopo il quarto serale, Heather Parisi al centro del gossip per un presunto flirt passato con Maradona.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:55:00 GMT)

SCUOLA - docenti aggrediti : ecco perché bisogna ‘mandare anche i genitori a SCUOLA’ : I recenti episodi avvenuti in diverse scuole d’Italia ci portano a riflettere sulla gravità della situazione che la Scuola sta vivendo. Un articolo pubblicato da Panorama parla di necessità di mandare a Scuola anche i genitori. Bullismo, mandiamo i genitori a Scuola ‘Innanzitutto il genitore deve riflettere sul proprio stile educativo: è finita l’epoca del padre-padrone, ora siamo […] L'articolo Scuola, docenti ...

Acerra - SCUOLA chiusa perché troppo calda : è costata 9 milioni di euro : Ad Acerra esiste una scuola di recente costruzione ma che - a detta della dirigente scolastica - risulta inagibile - perché farebbe troppo caldo nel periodo primaverile in quanto la struttura non avrebbe finestre nelle aule ma soltanto delle enormi vetrate che non evitano ai raggi del sole di entrare e riscaldare in maniera eccessiva l'ambiente di studio. Eppure l'edificio che ospita la scuola materna ed elementare della città di Pulcinella è di ...

Gli sherpa M5s-Pd ragionano sul contratto. Di Maio pronto anche a rinunciare all'abolizione totale del Jobs Act e della Buona SCUOLA : La testa M5s non è al Friuli Venezia Giulia. Luigi Di Maio non ci ha messo piede nel giorno di chiusura della campagna elettorale, non vede il successo e non può alzare i toni contro Debora Serracchiani essendo il governatore uscente del Pd. Il cortocircuito sarebbe totale poiché in queste ore il capo politico grillino pensa solo al "contratto" di governo da siglare proprio con i dem. Un contratto che potrebbe essere ...

Cina - accoltella e uccide sette bimbi che tornavano da SCUOLA : Un uomo armato di coltello ha ucciso sette bimbi delle scuole medie e ne ha feriti altri 19 mentre tornavano a casa nel nord della Cina . Lo hanno riferito le autorità. Il sospetto è stato arrestato e ...

Una SCUOLA per i rom iracheni : Nel 2003 il loro povero villaggio fu attaccato da milizie islamiche e i kawliya furono obbligati a smettere i loro tradizionali spettacoli di musica e danza. Con l'aiuto delle Nazioni Unite e dell'...

SCUOLA : aumenti e arretrati anche a precari e supplenti - date e cifre Video : La notizia ormai è largamente diffusa perché la lunga attesa relativa al rinnovo del contratto dei lavoratori della #Scuola è davvero finita. Il 19 aprile scorso, con la firma apposta da FLC-CGIL, Uil Scuola, CISL Scuola e GILDA, il nuovo contratto è definitivo. Un contratto a validita' triennale e retroattiva, valido per il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018. Dopo quasi un decennio di attesa, gli stipendi dei lavoratori torneranno ad ...

SCUOLA - docenti : 30 ore di lavoro a settimana anzichè 18 - pagati con ferie extra : La nuova proposta presente sul Piano nazionale di formazione docenti 2016-2019 ha generato molto scalpore, sia sui social sia su altri siti di informazione. La proposta prevede che l'orario lavorativo dei docenti sia portato a 30 ore settimanali. Questa specifica varrebbe per i nuovi assunti, mentre i docenti già in ruolo avrebbero la possibilità di scegliere se aderire o meno. Un bel salto se si considera che attualmente, la stima di lavoro ...

Parma - a 'SCUOLA in pigiama' : quei compiti che danno speranza : ... tifosissimo del Milan, è stato premiato lo scorso sabato a Sanremo, in occasione del Global Education Festival , Gef, , manifestazione che ha visto la partecipazione di giovani da tutto il mondo. Ha ...

BOTTE A MEDICI E PROF/ Succede perché SCUOLA e sanità sono diventate aziende : I rapporti con studenti e pazienti sono sempre più contrattualizzati e sempre meno umani. Questo fa crescere diffidenza e proteste. E le soluzioni proposte sono sbagliate. CARLO BELLIENI(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 06:07:00 GMT)scuola/ Adolescenti "feriti" e senza evidenze, ecco perché i PROF perdono la sfida, di F. FoschiIL CASO/ Ospedali-aziende e malati-clienti, il nemico nascosto della MEDICIna, di C. Bellieni

Bullismo - a Lecce il ragazzino che ha aggredito il compagno non va a SCUOLA : "Troppo turbato" : Assenti sia il ragazzo che la sua vittima, un 17enne vittima di reiterati soprusi. L'avvocato della famiglia della vittima ha presentato un'istanza alla...