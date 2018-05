Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 in provincia di Forlì-Cesena. Paura a Marradi

Terremoto - forte Scossa in Emilia Romagna : paura anche in Toscana [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Terremoto - trema ancora la provincia di Macerata/ Scossa di magnitudo 2.9 : è l’ottava in poche ore : Terremoto , trema ancora la provincia di Macerata , Scossa di magnitudo 2.9: è l’ottava in poche ore. Dalla serata di ieri fino alla mattina di oggi, altre scosse di lieve entità(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:52:00 GMT)

Scossa di terremoto magnitudo 5.3 in Iran : Un terremoto magnitudo 5.3 è stato registrato nella provincia di Kohgiluyeh e Boyer Ahmad, nell’Iran sudoccidentale, non lontano dal confine con l’Iraq: secondo le rilevazioni dell’Istituto Geofisico statunitense USGS, il sisma ha avuto epicentro a 11 km ovest-nordovest da Yasuj ed ipocentro a circa 10 km di profondità. Non si hanno al momento notizie di vittime o danni. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.3 in Iran ...