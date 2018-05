Scoperti 41 lavoratori in nero nella consegna ' porta a porta'

Caporalato a Bolzano. Scoperti 41 lavoratori in nero : Sono tutti immigrati. Costretti a lavorare per 15 ore al giorno, sei giorni a settimana, controllati e minacciati di licenziamento. Lo stipendio non superava i 700 euro al giorno. 7 denunce - Una ...

