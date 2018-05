Sconto immediato Honor 10 | come richiederlo | tutte le condizioni

optimaitalia

: Sconto immediato #Honor10: come richiederlo, tutte le condizioni - OptiMagazine : Sconto immediato #Honor10: come richiederlo, tutte le condizioni - GhidoniL : Non perdere la tua occasione di diventare Cliente Privilegiata e avere uno sconto immediato del 15%...oppure avere… - NEWGROUPSRLS : Libri per le superiori: avere i libri corretti, a casa e con uno sconto immediato? Scopri la notizia… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Avevate già messo in conto di acquistare10 non appena disponibile in Italia? Al momento il dispositivo è stato presentato in Cina, e verrà annunciato ufficialmente per l'Europa il prossimo 15 maggio, a margine di un evento organizzato nella città di Londra. La divisione italiana ha ben pensato di lanciare una promozione speciale che metterà i futuri acquirenti nelledi risparmiare sul prezzo di lancio del top di gamma del brand cinese. In pratica, loverrà riservato a chi opterà per l'acquisto di10 a cavallo dei primissimi giorni: più alto sarà il numero dei partecipanti che deliberatamente decideranno di registrarsi presso il sito dedicato (disponibile a questo indirizzo), maggiore sarà l'importo risparmiato.Ci sono, chiaramente, delle preciseda rispettare, che potrete trovare riassunte nello schema a seguire: l'importo delloche ...